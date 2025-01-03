新春將至為了搶攻2025春節年菜商機，福容大飯店以豐富的年菜與精緻伴手禮，為消費者打造充滿喜慶氛圍的圍爐饗宴。從小家庭的四人套餐到大團圓的十人圍桌宴，每道佳餚都由星級主廚精心設計，結合傳統與創新，象徵著吉祥寓意與圓滿團圓。



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其中，福容台北一館推出的「吉祥鴻運套餐」十人份僅需5,680元起，並有多樣單點菜色可選，其中包括造型猶如元寶的「醬皇白玉燴吉品鮑」，象徵富貴的「行運吉品鮑富貴金蹄」，以及以豪華食材精燉而成的「一品鮑魚佛跳牆」。今年首次推出的西式年菜外帶更是亮點，包括「布根地紅酒燉牛頰」、「美式碳烤豬肋排」與「義式香料烤全雞」，讓年菜呈現更多元風味。福容會員可享不同等級的優惠，最高達88折。



同時，除夕圍爐的重頭戲，自然少不了經典佳餚。福容特別推出多款應景菜色，北台灣地區的主打菜包括福容台北二館的「良蔘雪蛤燉雞湯」，六年良蔘搭配雪蛤與多種藥材燉煮而成，滋補暖胃，售價3,680元起。福容桃園機捷A8店的「醬皇白玉燴吉品鮑」則以日本吉品鮑為主角，肉質滑嫩搭配福容精製XO醬，售價2,288元。南台灣的嘉義福容voco酒店則推出「行運吉品鮑富貴金蹄」，黑豬蹄膀與鮑魚燜煮，湯汁濃郁，令人垂涎。還有，福容淡水漁碼店的「酒釀麻油雞米糕」，米粒吸飽雞汁精華，香氣濃郁，是過年圍爐的暖心選擇。福容福隆店的「手作秘汁六兩金」，以秘製醃料調味的豬肉，經炙燒後香氣四溢，售價1,680元。福容花蓮店的「卡門雙醬小犢牛」則以三小時低溫烘烤的牛小排，搭配雙重醬汁，為味蕾帶來驚喜。福容桃園店更推出充滿年味的「鳳凰元寶酥」，金黃酥皮內包綿密餡料，一口即滿足。除了年菜，福容的伴手禮亦是亮點，包括經典的XO醬禮盒，以上等干貝、櫻花蝦製成，鹹香濃郁；還有寓意步步高升的港式臘味蘿蔔糕與懷舊芋頭糕，象徵福氣的「御選鳳梨酥/蔓越莓酥」等，滿足不同需求的送禮場合。新的一年，讓福容年菜與伴手禮為每個家庭增添美味與祝福，輕鬆迎接喜氣洋洋的春節。

福容大飯店2025年菜外帶

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/