農曆春節即將到來，時尚中餐廳「玖尹」以融合粵菜精髓與創新手法的佳餚，為節慶增添濃厚的團圓氛圍。行政主廚李冠儀與主廚李國聖攜手設計，以鮑魚、龍蝦、牛小排等頂級海陸食材打造一系列外帶年菜套餐與年節禮盒，滿足現代家庭的多元需求。無論是年夜飯的團圓佳餚，還是新春伴手禮，玖尹以高品質與創意為每一道料理注入祝福，即日起全面開放預訂。



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▲玖尹2025年菜外帶！十道頂級佳餚打造十全十美春節宴，港式山珍海味佛跳牆必吃 / 玖尹提供、WalkerLand窩客島整理



玖尹今年的主打產品是六人份的「年菜外帶套餐」，售價12888元。該套餐包括十道料理，象徵團圓美滿與十全十美。菜色匯集了鮮活龍蝦、鮑魚、美國Prime等級牛小排、龍虎斑及雪蛤等頂級食材，從迎賓冷盤到經典主菜，每一道都精雕細琢。



首先登場的是「茉莉花蜜煙燻魚」，以茉莉蜜香醬汁調味的煙燻黃魚，搭配甜菜根脆米與茉莉花炸片，入口鹹鮮脆口，尾韻清新花香，為團圓宴揭開序幕。「藍莓醬燒腩排」則創新演繹糖醋排骨，以新鮮藍莓結合叉燒醬調製，果香濃郁，酸甜開胃。「石榴龍蝦豆苗餃」選用龍蝦肉與豆苗餡料，精巧製成紅寶石點綴的錢袋形餃子，甘鮮可口，象徵財運滾滾。「金絲燒汁黑豚捲」以酥脆金絲包裹照燒黑豚松阪豬，搭配香氣四溢的菇類食材，口感鹹甜爽脆。



熱菜部分更展現主廚的匠心。「腐竹濃湯龍虎斑」寓意年年有餘，以健康養生的大骨湯與豆漿腐竹熬煮，結合龍虎斑的鮮美肉質，湯頭溫潤濃郁。「紫薯鑲龍蝦佐燕麥餅」以紫薯泥與蝦漿填充鮮活龍蝦，搭配酥脆燕麥鹹餅與紫薯醬，層次豐富且營養滿分。「黛安娜爐烤美國牛小排」則選用Prime等級牛小排，經低溫慢烤20小時後以牛排醬與紅糟汁完美調和，外脆內嫩的口感讓人難忘。若不食牛肉，還可選擇「黑金蒜五味悶蹄膀」，以雲林黑蒜、八角等香料燉煮豬腳，膠質滿滿且入口即化。



壓軸登場的「鮑魚瑤柱芥菜煲」與「船釣中卷雲朵飯」同樣令人驚豔。前者以五小時慢煨的鮮美鮑魚結合芥菜與瑤柱，湯汁甘美，象徵健康長壽；後者則以台梗16號米融合墨魚汁與烏魚子烹製，再搭配香烤野生中卷與炒蛋白，營造濕潤細膩的口感，令人回味無窮。甜品部分，玖尹以「膠原雪燕燉雪蛤」為團圓宴畫下完美句點。這道甜品以雪蛤、雪燕、銀耳與枸杞慢燉而成，膠原蛋白豐富，滋潤心田，是健康與美味的結合。



▲玖尹六人份「年菜外帶套餐」 / 玖尹提供、WalkerLand窩客島整理

除了外帶套餐，作為象徵福壽全歸的年節必享料理，佛跳牆深受老饕們喜愛。今年，主廚推出了台式與港式兩種風味的佛跳牆，將鮑參翅肚等山珍海味匯聚在精緻的瓷甕中，無論口感或視覺效果都令人驚豔。訂製款瓷甕以金色圖騰裝飾，傳遞花開富貴的吉祥寓意，為團圓餐桌增添一抹亮麗色彩。此瓷甕不僅美觀，還兼具環保概念，可重複使用，讓人感受到無限的節慶氣氛。閩南炖寶台式佛跳牆，這款台式佛跳牆遵循傳統工法，將排翅經過純水泡發，搭配黑玉烏參、大連鮑等頂級食材，還有來自日本的瑤柱、竹笙、北菇等珍品。獨特的台式風味中，必不可少的還有大甲芋頭、豬肚、排骨酥、鳥蛋與蹄筋等食材，經過9小時慢燉，湯頭濃郁撲鼻，芋頭口感綿密。豐富的食材與獨特的料理技巧讓每一口都充滿濃郁的原汁原味，料多味美，帶來無與倫比的美食享受。▲閩南炖寶台式佛跳牆 / 玖尹提供、WalkerLand窩客島整理港式山珍海味佛跳牆，這款港式佛跳牆注重上湯的熬製與高檔食材的搭配。首先，老母雞、金華火腿、瑤柱與赤肉文火慢煮9小時，精心熬出鮮美清澈的高湯。接著，將排翅、花膠、黑玉烏參、大連鮑等頂級海味食材與瑤柱、竹笙、北菇、仿土雞、豬腳等一同放入鍋中，慢火燉煮3小時，經過長時間的熬製，湯頭鮮香四溢，滋味非凡。這道菜工序繁複，時間精心雕琢，最終呈現出的口感與香氣令人難以忘懷。▲港式山珍海味佛跳牆 / 玖尹提供、WalkerLand窩客島整理年節禮盒則以其精美包裝與實在內容成為送禮首選。「櫻花蝦XO醬」融合干貝絲與櫻花蝦，層次豐富，無論拌麵或炒菜皆添風味；「干貝蘿蔔糕」以日本瑤柱與港式臘腸製成，鹹香軟糯；「芋見相思甜糕」結合大甲芋頭與萬丹紅豆，清甜不膩，口感多樣。步步高昇雙糕禮盒更是鹹甜兼具，適合作為伴手禮，禮盒價格從468元到1388元不等，且大宗訂購可享折扣優惠。主廚李冠儀表示：「我們希望透過這些精緻的料理與禮盒，讓每一個家庭都能輕鬆享受年節的溫暖與幸福。」玖尹以其對料理的專注與創新，打造出兼具美味與情感的年節系列，為忙碌的現代家庭提供一份輕鬆且體面的選擇。▲年節禮盒則以其精美包裝與實在內容成為送禮首選 / 玖尹提供、WalkerLand窩客島整理

玖尹2025外帶年菜組（六人份/套）12888

1.玖尹迎賓小碟（茉莉花蜜煙燻魚/藍莓醬燒腩排/石榴龍蝦豆苗餃/金絲燒汁黑豚捲）

2.腐竹濃湯龍虎斑

3.紫薯鑲澳洲龍蝦佐燕麥餅

4.黛安娜爐烤美國牛小排(或黑金蒜五味悶蹄膀)

5.鮑魚瑤柱芥菜煲

6.船釣中卷雲朵飯

7.膠原雪燕燉雪蛤



玖尹2025 閩南炖寶台式佛跳牆 4988 / 早鳥價4688

瑤柱、豬肚、黑玉參、大連鮑、蹄筋、竹笙、芋頭、豬小排、鳥蛋、北菇、排翅



玖尹2025 港式山珍海味佛跳牆 5988 / 早鳥價5688

大連鮑、花膠、瑤柱、北菇、仿土雞、豬腳、竹笙、黑玉參、排翅



現煮熱食，復熱享用

提貨日期/時段：2025/01/28（除夕）時間: 11:00/14:00/16:00

2025/01/27、01/29(初一)、01/30(初二) 時間: 11:30/17:3012888

玖尹Royal Joying Soirée

電話：02-2508-2700

地址：台北市伊通街39號



