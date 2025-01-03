堪稱超商最強霜淇淋霸主全家又出招了！即便是寒流來襲，也會想吃一支全家霜淇淋療癒一下的冰控，這次絕對不能錯過全家Ｘ不二家最新聯名口味，將日本經典甜點不二家變成全家霜淇淋，推出濃厚奶香的煉乳牛奶，搭配冬季熱銷香濃比利時巧克力、酸甜草莓牛奶兩大口味，無論是單吃、還是綜合口味，都是日常小確幸必吃甜點。



▲▼全家霜淇淋新口味 不二家煉乳牛奶、巧克力、草莓牛奶/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

