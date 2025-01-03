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全家草莓巧克力霜淇淋來了！不二家聯名3大新口味，挑戰最強超商霜淇淋。

全家 超商新品 霜淇淋 不二家 more
2025-01-03 11:21:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家便利商店
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

堪稱超商最強霜淇淋霸主全家又出招了！即便是寒流來襲，也會想吃一支全家霜淇淋療癒一下的冰控，這次絕對不能錯過全家Ｘ不二家最新聯名口味，將日本經典甜點不二家變成全家霜淇淋，推出濃厚奶香的煉乳牛奶，搭配冬季熱銷香濃比利時巧克力、酸甜草莓牛奶兩大口味，無論是單吃、還是綜合口味，都是日常小確幸必吃甜點。

▲▼全家霜淇淋新口味 不二家煉乳牛奶、巧克力、草莓牛奶/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



再次帶來驚喜的全家霜淇淋和不二家聯名，首推全新「煉乳牛奶」口味，濃郁牛奶與甜蜜煉乳完美結合，一口就能感受到滿滿奶香。並設計專屬聯名包裝，PEKO與POKO的可愛設計更添療癒感，視覺味覺雙重滿足。為了讓冬天氛圍感拉滿，這次全家將往年冬季熱銷口味「比利時巧克力」和「草莓牛奶」接力回歸，將於1/5、1/20陸續登場。1/5~1/7期間透過全家APP「隨買跨店取」功能即可享5支188元快閃價格。

推薦閱讀：牛奶巧克力泡芙新品！爺爺泡芙新口味只賣31天，再送泡芙脆脆。

▲▼全家霜淇淋新口味 不二家煉乳牛奶、巧克力、草莓牛奶1/5陸續開賣/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理




全家霜淇淋✕不二家 聯名新品
口味：煉乳牛奶、煉乳牛奶+比利時巧克力、煉乳牛奶+草莓牛奶
售價：49元
優惠：1/5-1/7全家會員隨買跨店取5支188元(會員限購2組，兌換期限至113/4/10)

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