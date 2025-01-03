桃園冬季就是要拍落羽松！隨著冬季來臨，桃園大溪月眉人工濕地迎來一年一度的落羽松變色季節，於12月中旬開始，370棵紅黃交織的落羽松將把公園妝點得如詩如畫。濕地倒映藍天白雲，彷彿歐洲童話般的景色吸引無數民眾前來取景打卡。



▲桃園大溪落羽松推薦「月眉人工濕地」/ 水務局 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大溪月眉人工濕地不僅提供水質淨化與生態復育功能，更是桃園人免費遊憩的好去處，不需門票就能欣賞到這片醉人的自然美景。尤其是到了冬天落羽松轉紅的季節，整排落羽松倒映在池塘上，彷彿是天空之鏡般的絕美景致，邀大家一起在靜謐的自然中體驗放鬆的愜意時光。



▲桃園大溪「月眉人工濕地」種植約370棵落羽松免費欣賞/ 水務局 提供、WalkerLand窩客島整理

桃園大溪落羽松 月眉人工濕地

地址：桃園市大溪區月湖路36號

最佳觀賞期：即日起至2月底

入園門票：免費

免費停車場：月眉第1、2停車場

禁止事項：遊覽車禁入、違停車輛將被罰款