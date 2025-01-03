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桃園落羽松免費拍！大溪美景「370棵落羽松天空之鏡」可免費停車。

桃園景點 落羽松 大溪 月眉人工濕地 more
2025-01-03 13:39:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：桃園市水務局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

桃園冬季就是要拍落羽松！隨著冬季來臨，桃園大溪月眉人工濕地迎來一年一度的落羽松變色季節，於12月中旬開始，370棵紅黃交織的落羽松將把公園妝點得如詩如畫。濕地倒映藍天白雲，彷彿歐洲童話般的景色吸引無數民眾前來取景打卡。

▲桃園大溪落羽松推薦「月眉人工濕地」/ 水務局 提供、WalkerLand窩客島整理

桃園大溪月眉人工濕地不僅提供水質淨化與生態復育功能，更是桃園人免費遊憩的好去處，不需門票就能欣賞到這片醉人的自然美景。尤其是到了冬天落羽松轉紅的季節，整排落羽松倒映在池塘上，彷彿是天空之鏡般的絕美景致，邀大家一起在靜謐的自然中體驗放鬆的愜意時光。

▲桃園大溪「月眉人工濕地」種植約370棵落羽松免費欣賞/ 水務局 提供、WalkerLand窩客島整理



為應對大量人潮與車潮，市府水務局特別加強交通疏導措施，包括交通錐指引、警方管制及違停取締。從12月初至明年2月底，月眉人工濕地與山豬湖生態親水園區禁止遊覽車進入，車輛需停放於月眉第1、2免費停車場，若沿路違規停車將面臨600至1200元的罰鍰。呼籲遊客儘量採共乘或搭乘大眾運輸，以減少交通壅塞，共同維護順暢的賞景環境。

推薦閱讀：桃園冬季景點拍不完！9大必拍「桃園梅花 落羽松景點」限時登場，角板山梅花季 大溪落羽松美翻。 

▲桃園大溪「月眉人工濕地」規劃免費停車場/ 水務局 提供、WalkerLand窩客島整理


 

桃園大溪落羽松 月眉人工濕地

地址：桃園市大溪區月湖路36號
最佳觀賞期：即日起至2月底
入園門票：免費
免費停車場：月眉第1、2停車場
禁止事項：遊覽車禁入、違停車輛將被罰款

 

 

 

 

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