35元草莓車輪餅！桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」鬆軟餅皮搭上草莓，就像在吃草莓蛋糕。店家地點位在桃園平鎮，以超高CP值的車輪餅吸引大家來訪；不過要注意，他們家僅接受預約與外送服務，未設置現場販售區，每日售完為止，想吃的朋友可別錯過。



▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」草莓車輪餅最低只要35元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



桃園草莓甜點 春花日式紅豆餅 春花號

「春花日式紅豆餅－春花號」有兩個店面地點，分別是在桃園平鎮、中壢，後者較靠近中壢後站，前者則為固定店面，店家每日將會兩地點擇一營業，建議大家可以先在FB粉絲專頁上詢問。這次來到的是平鎮店，現場僅接受預約與外送服務，未設置現場販售區。推薦閱讀： 基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！26顆草莓塔超滿足，個人份也能吃過癮。 ▲「春花日式紅豆餅－春花號」有兩個店面地點，分別是在桃園平鎮、中壢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而他們家最受矚目的，就是冬季新推出的「草莓車輪餅」，以新鮮草莓與鬆軟日式餅皮為賣點，最低只要35元就能開吃，新鮮草莓搭配滑順卡士達醬，口感如同迷你草莓蛋糕，甜而不膩。此外還有草莓紅豆、草莓抹茶卡士達等品項，也都讓草莓控躍躍欲試。▲桃園美食推薦「春花日式紅豆餅－春花號」草莓紅豆、草莓抹茶卡士達 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而店內菜單還有其他創意口味，如芋泥奶酥、肉鬆辣皮蛋等，滿足大家不同的喜好。「春花日式紅豆餅－春花號」不僅以平價吸引人，更以用心製作贏得網友青睞。如果大家來到桃園，也想來個酸甜滋味的草莓車輪餅，可就別錯過這季節限定的美味囉。▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」不僅以平價吸引人，更以用心製作贏得網友青睞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號

營業時間：14:30 - 23:30；公休日依照官方粉絲專頁公告為主。