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35元草莓車輪餅！桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅」就像在吃草莓蛋糕。

草莓 桃園美食 中壢美食 平鎮美食 more
2025-01-03 20:25:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

35元草莓車輪餅！桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」鬆軟餅皮搭上草莓，就像在吃草莓蛋糕。店家地點位在桃園平鎮，以超高CP值的車輪餅吸引大家來訪；不過要注意，他們家僅接受預約與外送服務，未設置現場販售區，每日售完為止，想吃的朋友可別錯過。
▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」草莓車輪餅最低只要35元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」草莓車輪餅最低只要35元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」草莓車輪餅最低只要35元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「春花日式紅豆餅－春花號」有兩個店面地點，分別是在桃園平鎮、中壢，後者較靠近中壢後站，前者則為固定店面，店家每日將會兩地點擇一營業，建議大家可以先在FB粉絲專頁上詢問。這次來到的是平鎮店，現場僅接受預約與外送服務，未設置現場販售區。

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▲「春花日式紅豆餅－春花號」有兩個店面地點，分別是在桃園平鎮、中壢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「春花日式紅豆餅－春花號」有兩個店面地點，分別是在桃園平鎮、中壢 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

而他們家最受矚目的，就是冬季新推出的「草莓車輪餅」，以新鮮草莓與鬆軟日式餅皮為賣點，最低只要35元就能開吃，新鮮草莓搭配滑順卡士達醬，口感如同迷你草莓蛋糕，甜而不膩。此外還有草莓紅豆、草莓抹茶卡士達等品項，也都讓草莓控躍躍欲試。
▲桃園美食推薦「春花日式紅豆餅－春花號」草莓紅豆、草莓抹茶卡士達 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園美食推薦「春花日式紅豆餅－春花號」草莓紅豆、草莓抹茶卡士達 $50 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

而店內菜單還有其他創意口味，如芋泥奶酥、肉鬆辣皮蛋等，滿足大家不同的喜好。「春花日式紅豆餅－春花號」不僅以平價吸引人，更以用心製作贏得網友青睞。如果大家來到桃園，也想來個酸甜滋味的草莓車輪餅，可就別錯過這季節限定的美味囉。
▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」不僅以平價吸引人，更以用心製作贏得網友青睞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」不僅以平價吸引人，更以用心製作贏得網友青睞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼桃園草莓甜點「春花日式紅豆餅－春花號」不僅以平價吸引人，更以用心製作贏得網友青睞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

 

桃園草莓甜點 春花日式紅豆餅 春花號

地址：桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號
營業時間：14:30 - 23:30；公休日依照官方粉絲專頁公告為主。

 

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春花日式紅豆餅-春花號

phone0981-234109
place桃園市中壢區中北路二段140-3號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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