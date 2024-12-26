基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了！不只有上面鋪滿26顆草莓的超浮誇「巨型草莓塔」，還有相當節慶感的「草莓聖誕樹」可以多人分享；那當然，個人份也能吃過癮！店家推出了迷你的「個人草莓塔」，上面直接買了7顆新鮮草莓，絕對讓草莓控大滿足。



▲▼基隆必吃甜點「立嘉糕餅」草莓季來了，草莓控來這大滿足 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝





基隆寶藏甜點店再加一！位於基隆廟口夜市附近的「立嘉糕餅」，雖是小巧的店面，卻充滿溫馨氛圍，現場顧客絡繹不絕。而這次草莓季，最受矚目的當然就是「巨型草莓塔」與「草莓聖誕樹」，前者堪稱草莓愛好者的終極夢想，塔上堆滿26顆新鮮草莓，搭配經典塔餡與酥脆塔皮，每一口都充滿甜蜜滋味。



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▲▼位於基隆廟口夜市附近的「立嘉糕餅」，雖是小巧的店面，卻充滿溫馨氛圍 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​





後者「草莓聖誕樹」則採用香草蛋糕體與草莓果餡製作而成，外型討喜，相當適合聖誕節。一個人也能吃草莓塔！為了滿足個人消費需求，店家推出了迷你的「個人草莓塔」，一次擺放了7顆新鮮草莓，每份只需135元，讓甜點控輕鬆解饞。



▲▼基隆廟口夜市「立嘉糕餅」推薦菜單：個人草莓塔、草莓聖誕樹 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆必吃甜點 立嘉糕餅

不過要注意，由於「巨型草莓塔」與「草莓聖誕樹」為限量供應，如果大家想買記得提前預訂。此外，店內其他糕餅如經典的生日海綿蛋糕、西式塔類與中式酥餅也備受好評，包含葡式蛋塔、德式布丁，以及柳橙塔等。若有機會造訪基隆，記得前往「立嘉糕餅」享受草莓帶來的初冬浪漫。▲▼基隆廟口夜市「立嘉糕餅」推薦菜單：鹹派、草莓塔、葡式蛋塔、德式布丁 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市仁愛區愛二路9號1樓

營業時間：10:30–20:00；公休時間依照官方FB公告為主