刁民酸菜魚小心！主攻火鍋的樂多多集團，旗下有肉多多、狂一鍋等人氣火鍋擄獲大家的胃，這次睽違多年再次推出全新鍋物品牌「狂一鍋酸菜魚」，首次進攻「酸菜魚」市場的樂多多，初登場就在台北西門町和台南新光三越同步開設店面，其中台北西門町店更選在刁民酸菜魚樓上展店，比拼意味濃厚，試營運當天祭出主餐買一送一優惠，275元就能吃到一大鍋酸菜魚超過癮、超划算。



▲西門町美食最新推薦「狂一鍋酸菜魚」試營運買一送一/ 狂一鍋酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理



籌備六年全新品牌「狂一鍋酸菜魚」，有酸菜魚、番茄鮮兩款主餐，有機車包、托特包、柏金包小中大三個份量，最便宜550元就能吃到，亦可以加價加料區，推薦酥魚皮、鍋巴、花枝滑增添口感。試營運1/5當天加碼推出主餐買一送一優惠，於當日下午16點發放號碼牌，限量60張用餐憑證，每張憑證最多四人同桌使用，快多揪幾個人來吃兩種口味一次滿足。



▲西門町美食最新推薦「狂一鍋酸菜魚」有酸菜魚、番茄鮮等選擇/ 狂一鍋酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理

狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

試營運：2025/1/5下午17:00對外營業

試營運期間：2025/1/6~1/31

試營運營業時間：11:00~23:00最後點餐22:00

地址：臺北市萬華區中華路一段88號4樓

電話：02-2361-0202



狂一鍋酸菜魚買一送一 台北西門町店

活動時間：2025/1/5

號碼牌領取辦法、規則：

1、活動當日16:00於一樓活動排隊處發遞限量60張用餐憑證

2、每張用餐憑證限1組貴賓使用，每組(一張用餐憑證)上限4人

3、每組用餐時間90分鐘

4、活動餐點限主餐同規格同價格餐品，贈送餐品的售價10%清潔費需另支付

5、活動當日餐點僅提供內用無打包服務、外帶。

6、活動內容主辦單位保有最後修改、變更之權利。

7、活動當日營業至:23:00 最後點餐:22:00。



狂一鍋酸菜魚 台南新光三越

試營運：2025/1/5下午17:00對外營業

試營運期間：2025/1/6~1/31

試營運營業時間：

中午11:00~15:00最後點餐14:00

晚間17:00~22:00最後點餐21:00

地址：新光三越台南中山店 臺南市中西區中山路162號12樓

電話：06-223-9696

買一送一號碼牌：2025/1/5活動當日16:00於十二樓門店入口活動排隊處發遞限量60張用餐憑證