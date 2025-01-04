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酸菜魚買一送一！開在刁民樓上「狂一鍋酸菜魚」進軍西門町大比拼。

西門町美食 酸菜魚 狂一鍋酸菜魚 新開店 more
2025-01-04 12:28:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：狂一鍋酸菜魚
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

刁民酸菜魚小心！主攻火鍋的樂多多集團，旗下有肉多多、狂一鍋等人氣火鍋擄獲大家的胃，這次睽違多年再次推出全新鍋物品牌「狂一鍋酸菜魚」，首次進攻「酸菜魚」市場的樂多多，初登場就在台北西門町和台南新光三越同步開設店面，其中台北西門町店更選在刁民酸菜魚樓上展店，比拼意味濃厚，試營運當天祭出主餐買一送一優惠，275元就能吃到一大鍋酸菜魚超過癮、超划算。

▲西門町美食最新推薦「狂一鍋酸菜魚」試營運買一送一/ 狂一鍋酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理

籌備六年全新品牌「狂一鍋酸菜魚」，有酸菜魚、番茄鮮兩款主餐，有機車包、托特包、柏金包小中大三個份量，最便宜550元就能吃到，亦可以加價加料區，推薦酥魚皮、鍋巴、花枝滑增添口感。試營運1/5當天加碼推出主餐買一送一優惠，於當日下午16點發放號碼牌，限量60張用餐憑證，每張憑證最多四人同桌使用，快多揪幾個人來吃兩種口味一次滿足。

▲西門町美食最新推薦「狂一鍋酸菜魚」有酸菜魚、番茄鮮等選擇/ 狂一鍋酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理



除了酸菜魚、番茄鮮之外，內用免費提供陳皮、洛神花和玫瑰花自行特調熱飲無限享用。另有涼菜、炸物和飲料等可以加點，有超涮嘴的鹹酥雞、炸饅頭煉乳、麻辣鴨血；也有超解膩的梅子醋、奶茶、烏梅汁等，超多選擇讓大家一飽口福。試營運期間每日營業至23:00，讓更多人能夠一嚐「狂一鍋」酸菜魚魅力。

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▲▼西門町美食最新推薦「狂一鍋酸菜魚」炸物、飲料都有 / 狂一鍋酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理



 

狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

試營運：2025/1/5下午17:00對外營業
試營運期間：2025/1/6~1/31
試營運營業時間：11:00~23:00最後點餐22:00
地址：臺北市萬華區中華路一段88號4樓
電話：02-2361-0202
 

狂一鍋酸菜魚買一送一 台北西門町店

活動時間：2025/1/5
號碼牌領取辦法、規則：
1、活動當日16:00於一樓活動排隊處發遞限量60張用餐憑證
2、每張用餐憑證限1組貴賓使用，每組(一張用餐憑證)上限4人
3、每組用餐時間90分鐘
4、活動餐點限主餐同規格同價格餐品，贈送餐品的售價10%清潔費需另支付
5、活動當日餐點僅提供內用無打包服務、外帶。
6、活動內容主辦單位保有最後修改、變更之權利。
7、活動當日營業至:23:00 最後點餐:22:00。
 

狂一鍋酸菜魚 台南新光三越

試營運：2025/1/5下午17:00對外營業
試營運期間：2025/1/6~1/31
試營運營業時間：
中午11:00~15:00最後點餐14:00 
晚間17:00~22:00最後點餐21:00
地址：新光三越台南中山店 臺南市中西區中山路162號12樓
電話：06-223-9696
買一送一號碼牌：2025/1/5活動當日16:00於十二樓門店入口活動排隊處發遞限量60張用餐憑證

 

 

 

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狂一鍋酸菜魚 台北西門町店

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place台北市萬華區中華路一段88號4樓
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