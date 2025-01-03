來自日本北海道的湯咖哩品牌Suage，自2021年進駐台灣後，以獨特的湯咖哩料理迅速在市場中贏得口碑。今年冬季，Suage以「冬令進補」的台灣飲食傳統為靈感，推出全新藥膳系列湯咖哩「雞松阪藥膳湯咖哩」與「羊肉藥膳湯咖哩」，為寒冷冬日帶來既養生又美味的全新選擇。



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▲Suage冬季限定暖心進補首選雞松阪與羊肉藥膳湯咖哩 / 北海道湯咖哩Suage提供、WalkerLand窩客島整理



湯咖哩作為日本北海道的經典料理，以多種辛香料、蔬菜以及細膩的湯頭調配而成，不僅具有豐富的營養價值，還有促進新陳代謝、溫暖身體與助消化等功效。這一特性與台灣人在冬季熱衷進補的飲食文化不謀而合。Suage料理長結合台日兩地的飲食特色，打造這兩款藥膳湯咖哩，不僅迎合當地消費者的需求，更展現「藥食同源」的健康理念。



新品「雞松阪藥膳湯咖哩」以雞頸肉為核心，這部位的肉質細嫩且充滿彈性，搭配以麻油醃製的特調，呈現出溫潤滑口的風味。湯頭則加入枸杞，提升整體甜美層次，帶來不膩口的清爽感，讓即使對藥膳料理不熟悉的消費者也能輕鬆接受。



▲新品「雞松阪藥膳湯咖哩」以雞頸肉為核心，這部位的肉質細嫩且充滿彈性 / 北海道湯咖哩Suage提供、WalkerLand窩客島整理

而「羊肉藥膳湯咖哩」則以台灣人熟悉的羊肉爐為靈感，運用黃耆、當歸和枸杞等傳統中藥材熬製湯底，再融入湯咖哩特有的辛香風味，讓羊肉吸附湯頭中的每一絲滋味。小羔羊肉片細膩柔嫩，與湯咖哩完美結合，為寒冷的冬日增添無限暖意。▲「羊肉藥膳湯咖哩」則以台灣人熟悉的羊肉爐為靈感，運用黃耆、當歸和枸杞等傳統中藥材熬製湯底 / 北海道湯咖哩Suage提供、WalkerLand窩客島整理Suage表示，相比傳統需要多人聚餐的進補方式，湯咖哩以輕鬆簡便的方式，讓養生進補變得更為隨心所欲。同時，湯咖哩本身即是一道融合多層次風味與營養的美食，無需額外搭配其他料理，就能滿足味覺與身體的需求。並且此次推出的藥膳湯咖哩結合北海道的經典風味與台灣的飲食文化，創造出適合冬季的特色料理。隨著寒流來襲，這兩道料理的熱騰騰湯頭與溫暖人心的滋味，無疑將成為這個冬天最受歡迎的選擇。▲藥膳湯咖哩結合北海道的經典風味與台灣的飲食文化，創造出適合冬季的特色料理 / 北海道湯咖哩Suage提供、WalkerLand窩客島整理

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