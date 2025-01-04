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火鍋控約吃麻辣鍋！這一鍋冬季限定火鍋套餐「時煦」挑戰最狂火鍋稱號。

火鍋 麻辣鍋 這一鍋 秋冬 more
2025-01-04 22:26:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：這一鍋
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編輯 張人尹

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火鍋控約吃麻辣鍋！韓星來台灣也搶著吃的超夯火鍋、麻辣鍋「這一鍋」，這次推出冬季限定套餐「時煦」，不只觀光客吃爆，在地火鍋控也通通搶著吃。冬季鍋主打海鮮拼盤、手作滑類及仙馥牛肉三拼，就連甜點冰淇淋都特別設計，打造最奢華火鍋控清單。

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▲▼這一鍋 秋冬新菜單-時煦 火鍋控麻辣鍋推薦 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理



這一鍋「時煦」套餐主打秋冬必吃食材，包含鱈場蟹、北海道干貝與鮑魚，組成高品質海鮮拼盤。此外還有火鍋控必吃的創新滑類，包括「鮮蔥吻仔魚滑、干貝珍珠滑、松露鮮蝦滑」，不同海鮮食材的特點通通吃得到。此外，這一鍋更針對肉肉控推出「仙馥牛肉三拼」包含神仙牛肉、板腱牛肉及雪花牛肉，油花分布細膩，肉質柔嫩滑順，是愛肉粉絲的夢幻選擇。

▲▼這一鍋 秋冬新菜單-時煦 頂級食材推薦 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理


吃火鍋就是要配冰淇淋，本次「時煦」套餐甜點推出兩款冰淇淋，其中「龍眼蜜韻冰淇淋」選用蜂蜜爆爆珠搭配可可脆片，甜而不膩，另一款「焙香烏龍冰淇淋」則融合烏龍茶香與水果乾，帶來細膩層次感。此外，這一鍋也強調「可以喝的麻辣湯」，讓湯控台灣人喝得過癮，同時也滿足了韓國人對湯品的熱愛，因此成為許多觀光客必吃的火鍋清單。

▲這一鍋 秋冬新菜單-時煦 火鍋附餐冰淇淋必吃 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理


這一鍋 秋冬新饌-時煦
活動期間：即日起至2025/02/28
活動網址：https://walkr.tw/tlSzKnB8

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