熱愛港式飲茶的饕客有福了！台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理即日起推出全新「靓港點」平日午間套餐，每位定價999元，另加10%服務費，即可一次飽覽十道精緻港式點心，讓味蕾展開一場從經典到創新的港點之旅。此套套餐推出期間，凡四人同行並點「靓港點套餐」，即可享第四客免費優惠，相當於整體餐費打七七折優惠。



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▲全新「靓港點」平日午間套餐，每位定價999元 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



粵亮以香港飲茶文化為靈感，結合主廚精心挑選的頂級食材，呈現傳統與創意兼具的經典美味。「靓港點」套餐中包含多款蒸、炸及焗烤點心，每一口都蘊含主廚的細膩工藝。蒸籠點心的魅力不容錯過，其中包括滑嫩鮮香的「蟹黃蒸餃」、外型別緻的「鮮蝦福袋」、以及口感紮實的「蛤蜊燒賣」，一一展現粵菜的細膩技法。此外，招牌炸點如酥脆不膩的「鮮蝦腐皮捲」、內餡飽滿的「松露春捲」，層次豐富的滋味讓人一試成主顧。



▲「靓港點」套餐中包含多款蒸、炸及焗烤點心，每一口都蘊含主廚的細膩工藝 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

除了點心外，粵亮的套餐還融入了港式經典主菜和甜點，為饕客打造完整的味覺體驗。以鮮蝦與松露組合的「松露上湯焗海大蝦」，焗烤芝士與上湯的濃郁結合令人讚嘆；而「川湘手打雲吞」則以香、麻、辛的多層次口感挑動味蕾。精心熬製的「慢火黑蒜煲例湯」以滋補的黑蒜作為湯底精髓，湯汁濃郁鮮美，是寒冬最佳暖胃之選。甜點部分，粵亮以傳統與現代風格交織，推出「椰絲紅豆糕」和「楊枝甘露蛋塔」。紅豆糕清甜不膩，蛋塔以濃郁芒果風味帶來絲滑口感，為整場饗宴畫上圓滿句點。「靓港點」套餐從頭到尾展現港式飲茶的細膩與豐富層次，滿足對美味的所有期待。▲期間限定平日午餐999元，再享四人同行一人免費 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理「靓港點」平日午間套餐

套餐價格：每人999元+10%服務費

套餐特色：可享十道精緻港式點心，包括蒸點、炸點、焗烤料理及甜點。

優惠活動：凡四人同行並點「靓港點」套餐，第四客套餐免費（需加10%服務費），折扣相當於77折。

活動時間：即日起至2025年1月24日

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓

訂位專線：02-6615-6528

官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

