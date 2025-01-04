隨著冬季腳步的臨近，草莓的甜美香氣再度喚醒甜點草莓控的期待。杏桃鬆餅屋為了滿足草莓控，特別推出全新冬季限定草莓系列甜點，融入經典提拉米蘇元素，讓草莓與鬆餅的組合展現不一樣的層次感。其中，必吃「草莓提拉米蘇薄鬆餅」與「草莓提拉米蘇厚鬆餅」，讓人每一口都幸福，飲品則有「草莓歐蕾」、「草莓氣泡飲」及「草莓香檸茶」，帶來多種風味選擇。此外，桃園大江分店更是特別推出「草莓蒙布朗套餐」，這款豪華甜點以細緻的章姬草莓為主打，為草莓控帶來難得一見的療癒體驗。



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▲草莓控必吃草莓鬆餅！杏桃鬆餅屋冬季限定草莓提拉米蘇鬆餅與奢華蒙布朗 / 杏桃鬆餅屋提供、WalkerLand窩客島整理



今年杏桃鬆餅屋主打「大人系草莓甜點」，以濃郁的提拉米蘇風味與草莓完美結合。其中，招牌的「草莓提拉米蘇厚鬆餅」是一大亮點。厚鬆餅以香草卡士達鮮奶油作為基底，鋪上新鮮大湖草莓、馬斯卡朋起司鮮奶油與自製草莓果醬，最後淋上焦糖咖啡醬，創造出濃郁的咖啡與草莓雙重香氣，為鬆餅賦予成熟而豐富的風味。「草莓提拉米蘇薄鬆餅」則採用Q彈且冷掉也依舊美味的薄鬆餅，每層內部夾入滑順的香草卡士達鮮奶油，搭配新鮮草莓片與草莓醬，再附上一小壺咖啡鮮奶油，讓消費者自由搭配，創造出專屬於自己的甜點風味。▲杏桃鬆餅屋主打「大人系草莓甜點」，以濃郁的提拉米蘇風味與草莓完美結合 / 杏桃鬆餅屋提供、WalkerLand窩客島整理為了讓草莓控擁有更深刻的冬季甜點體驗，桃園中壢大江店獨家推出的「草莓蒙布朗套餐」可謂壓軸之作。該甜點選用稀有且進口自日本三重縣伊勢的章姬草莓，這種草莓以酸度低、甜度清爽而聞名，被視為甜點界的珍品。杏桃鬆餅屋運用台灣豆沙與北海道鮮奶油製作成細膩的蒙布朗餡，搭配專屬機器擠出的1.5毫米粉紅色線條，均勻地覆蓋在鬆餅外層，再以章姬草莓、新鮮草莓果乾及天然果醬點綴。甜點外觀優雅夢幻，入口即化的細膩口感，將草莓的香甜與蒙布朗的濃郁完美融合，成為冬季裡最奢華的享受。▲桃園中壢大江店獨家推出「草莓蒙布朗套餐」 / 杏桃鬆餅屋提供、WalkerLand窩客島整理

杏桃鬆餅屋草莓系列鬆餅

草莓提拉米蘇薄鬆餅：350元

草莓提拉米蘇厚鬆餅：350元



杏桃鬆餅屋草莓系列飲品

草莓歐蕾：220元

草莓氣泡飲：180元

草莓香檸茶：180元



杏桃鬆餅屋大江分店限定套餐

草莓蒙布朗套餐：449元（附兩杯160元飲品）



杏桃鬆餅屋各分店

大直美麗華店 台北市中山區敬業三路20號B1樓 (02)8502-0929

中壢大江店 桃園市中壢區中園路二段501號B1樓 (03)468-0333

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