韓式年菜開吃！針對農曆新年的圍爐話題，涓豆腐特別推出「經典韓味團圓年菜」，讓人在家輕鬆就能吃到海鮮煎餅、韓式糖醋肉，讓人韓劇年夜飯吃起來。同時還替春節送禮需求，推出「韓式綠豆蔘雞湯禮盒」，是粉絲們拜年首選，無論自己在家圍爐、送給親戚都超可以。



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▲▼涓豆腐韓式年菜推薦 韓式人參雞春節禮盒推薦 / 涓豆腐提供、WalkerLand窩客島整理



涓豆腐經典韓味團圓年菜

涓豆腐這次針對農曆新年推出的「經典韓味團圓年菜」，特別為粉絲準備好包括「綜合海鮮煎餅、韓式綠豆蔘雞湯」等招牌菜，還有韓國糖醋肉、醬燒青蔥牛五花等異國料理，5菜1湯組合優惠價2,688元。為了讓人準備年夜飯更方便，提供網路下單，除夕當天到捐豆腐門市自取即可享受現成美味。▲▼涓豆腐韓式年菜推薦 5菜1湯韓式年夜飯除夕開吃 / 涓豆腐提供、WalkerLand窩客島整理針對春節送禮需求，涓豆腐特別設計「韓式綠豆蔘雞湯禮盒」，以韓國道地湯品作為春節送禮首選。這款湯品結合綠豆、紅蔘與紅羽土雞，經慢火熬煮出營養滿滿的湯頭。此外也推薦另一款「紅白雙雞禮盒」，包含泡菜雞湯與人蔘雞湯，酸香與濃郁兼具，500元有找就能入手。▲涓豆腐韓式人參雞春節禮盒推薦 韓式綠豆蔘雞湯禮盒 / 涓豆腐提供、WalkerLand窩客島整理除了年菜與禮盒，涓豆腐也祭出超值尾牙春酒優惠，滿足企業與小型聚餐需求。「8人尾牙春酒宴」提供9道韓式料理，還有無限量石鍋飯與小菜，僅需3,888元，平均每人486元即可飽餐一頓。小型聚會的粉絲也可選擇北村豆腐家的4人套餐，內含豆腐煲、石鍋拌飯等，1,688元即可享受高品質韓式餐點。▲▼涓豆腐尾牙春酒優惠推薦 / 涓豆腐提供、WalkerLand窩客島整理

團圓年菜料理：（約4～5人份）

組合內容：韓式綠豆蔘雞湯（常溫）*1份、綜合海鮮煎餅（香酥厚片）*1份、COMBO雙享韓式炸雞*1份、韓國糖醋肉*1份、醬燒青蔥牛五花/豬梅花(擇一)*1份、田園醬燒飛虎魚*1份

優惠價：2,688元

網路預購時間：即日起～2025/1/17

網路下單：https://walkr.tw/OxKezOZg

領貨期間：2025/1/28 14:00-16:00

取貨方式：涓豆腐門市自取