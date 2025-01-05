隨著農曆春節的臨近，高雄日航酒店桃泉中餐廳今年以全新視角打造年菜盛宴，推出「豐韻年菜組」及兩款經典單品料理，為顧客的年節團聚增添獨特風味與美好祝福。「豐韻年菜組」以嶄新的新派粵菜概念為基礎，兼具傳統經典與創新元素，全套包括五道珍饈佳餚，以細膩手法和優質食材演繹春節團圓的意境。



推薦閱讀：玖尹2025年菜外帶！十道頂級佳餚打造十全十美春節宴，港式山珍海味佛跳牆必吃。



▲高雄日航酒店「豐韻年菜組」以嶄新的新派粵菜概念為基礎，兼具傳統經典與創新元素，全套包括五道珍饈佳餚 / 高雄日航酒店提供、WalkerLand窩客島整理



桃泉中餐廳特別強調「團圓」的象徵意義，每道菜品不僅呈現傳統與現代融合的美食創意，更以細膩的味道表達對新年的美好祝福。「桃泉五福錦繡盤」作為開場菜式，以五款截然不同的珍饈拉開盛宴序幕，寓意五福臨門的吉祥象徵。



多元的菜色包括煙燻桂花鴨、橙酒蜜叉燒皇、冰鎮玫瑰醉雞捲、繽紛陳醋海蜇頭及藤椒髮絲牛百頁，每一道皆匠心獨運。其中，煙燻桂花鴨以細緻煙燻技術賦予鴨肉濃郁的桂花香氣；橙酒蜜叉燒皇則在甘甜的橙酒蜜汁包覆下，外層焦脆，內裡鮮嫩多汁，帶來層次豐富的味覺體驗。



冰鎮玫瑰醉雞捲選用玫瑰酒浸泡，香氣撲鼻，入口更是令人回味無窮；繽紛陳醋海蜇頭以酸甜平衡的陳醋搭配海蜇脆嫩的口感，成為清爽的開胃選擇；藤椒髮絲牛百頁則巧妙結合藤椒的麻香與牛百頁的細膩，呈現出特別的風味。



主菜部分更是層次分明、風味絕佳。「極品鮑翅干貝佛跳牆」以滿載豐富海味的鮑翅、干貝為主角，搭配濃郁的湯底，每一口都充滿細膩與溫潤的滋味，宛如一場對味蕾的饗宴。「乾燒青花椒豬肋排」則以豬肋排的香脆外皮與嫩滑內裡交織出對比強烈的口感，再加上青花椒的獨特香麻風味，讓整道料理更加引人垂涎。



▲高雄日航酒店「極品鮑翅干貝佛跳牆」以滿載豐富海味的鮑翅、干貝為主角 / 高雄日航酒店提供、WalkerLand窩客島整理

另一道重點佳餚「金椒醬蒸紅鰷斑」，選用肉質鮮嫩的紅鰷斑，經過金椒醬的精心蒸製後，將鮮美的海味完美呈現。而「蒜蒸龍蝦鑲米糕」則巧妙結合龍蝦的鮮甜與米糕的柔潤，再以蒜香點綴出濃郁風味，營造出豐盈與幸福的滋味。▲高雄日航酒店「蒜蒸龍蝦鑲米糕」則巧妙結合龍蝦的鮮甜與米糕的柔潤，再以蒜香點綴出濃郁風味，營造出豐盈與幸福的滋味 / 高雄日航酒店提供、WalkerLand窩客島整理除了「豐韻年菜組」外，桃泉中餐廳的經典單品料理亦是不可錯過的選擇。「臘味蘿蔔糕」為該餐廳多年的明星菜品，以傳統手工工藝製作，選用當季新鮮的在地白蘿蔔，搭配金華火腿、廣式臘腸及開陽蝦米，口感滑順且層次豐富，售價每份360元，不僅是年節餐桌上的必備佳餚，更是親友餽贈的理想禮品。「油淋蒜香脆皮雞」則以金黃酥脆的外皮與鮮嫩多汁的內裡著稱，999元的價格展現高性價比。▲高雄日航酒店「油淋蒜香脆皮雞」則以金黃酥脆的外皮與鮮嫩多汁的內裡著稱 / 高雄日航酒店提供、WalkerLand窩客島整理

高雄日航酒店 桃泉中餐廳年菜預訂

電話：07-537-8800分機6650

官網：https://www.nikkokaohsiung.com/news-detail/tao-takeout/





