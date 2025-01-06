春節是家人團聚的時刻，為親友準備豐盛年夜飯或挑選精美伴手禮，不僅象徵感恩與祝福，更是維繫人情的重要儀式。迎接金蛇年的到來，漢來美食餐飲集團再次展現專業與創意，推出多款結合傳統與創新的年節限定產品，涵蓋團圓年菜與高質感伴手禮，滿足消費者多樣化需求。今年更積極拓展電商市場，提供官網及購物平台的線上訂購服務，方便忙碌的現代人輕鬆準備節慶盛宴。



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▲▼漢來2025外帶年菜！高雄人一定不能錯過「豪華澎湃年菜組」限量搶購 / 漢來美食餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理



其中，最引人注目的商品當屬「豪華澎湃年菜組」。這款由2024高雄米其林入選餐廳「福園台菜海鮮餐廳」主廚團隊精心研發的年菜組合，匯集七道頂級料理，包括以濃郁高湯燉煮的「白玉瑤柱燉全雞」、以陳年紹興酒浸漬的「貴妃藥膳醉蝦」、深受喜愛的「五福極品海鮮羹」、融入東港櫻花蝦的「干貝櫻花蝦米糕」、口感彈牙的「手工霸王魚翅丸」、風味濃郁的「煙燻豬肋排」及「辣味牛三寶」。除此之外，組合中還附贈福園古早味台式香腸禮盒與冰雪麻糬禮盒，讓一家人從主菜到甜點都能一站備齊。▲2025年菜以濃郁高湯燉煮的「白玉瑤柱燉全雞」 / 漢來美食餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理素食愛好者同樣能找到理想之選。今年推出的「蔬食富貴年菜組」專為注重健康的家庭設計，以「團圓筍香福扣寶」和「荷香富貴米糕」為主要菜色，展現蔬食的多層次風味。「團圓筍香福扣寶」以醬香濃郁的福菜筍干搭配車麩，風味極為下飯；「荷香富貴米糕」則融合芋頭、猴頭菇與秘製辛香料，鹹香軟Q，令人回味。這款雙菜組合原價1,560元，現在訂購可享82折優惠與免運服務，為春節增添健康美味。除了外帶年菜，漢來旗下的「高雄漢來宴會廳」、「高雄巨蛋宴會廳」及「台北漢來宴會廳」也推出了特製團圓外帶餐，特別適合中小家庭。每組包括6道主菜、1道湯品與1款甜品，分為6人份的便利組合。除夕當天提供兩梯次取餐，讓家庭聚餐更為從容。這次的團圓餐目標銷售1,200組，彰顯其市場熱度。▲漢來旗下的「高雄漢來宴會廳」、「高雄巨蛋宴會廳」及「台北漢來宴會廳」也推出了特製團圓外帶餐，特別適合中小家庭 / 漢來美食餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理漢來美食在伴手禮方面也展現設計巧思，推出以「金銀牡丹」為主題的「華艷禮盒」。這款三層式禮盒採用潤桃紅與碧澄藍為基調，並以仿編織壓紋點綴，外觀典雅，兼具實用與收藏價值。內含八款人氣商品與經典糕點，包括榮獲高雄十大伴手禮殊榮的「國宴旺來酥」、手工製作的「南棗核桃糕」、象徵好運的「鴻運富貴糕」、麻辣腰果、花生牛軋糖、莓果雪球、杏仁酥及南瓜子酥。此外，還附贈精緻紅包袋，成為春節送禮的完美選擇。▲漢來美食在伴手禮方面也展現設計巧思，推出以「金銀牡丹」為主題的「華艷禮盒」 / 漢來美食餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理

漢來2025外帶年菜 豪華澎湃年菜組

白玉瑤柱燉全雞：以濃郁高湯熬煮，雞肉鮮嫩，湯頭精華滿滿。

貴妃藥膳醉蝦：以陳年紹興酒浸漬，鮮蝦入味香醇。

五福極品海鮮羹：主廚推薦，集合多種海味的經典熱銷菜。

干貝櫻花蝦米糕：選用東港櫻花蝦與干貝，香氣濃郁、口感紮實。

手工霸王魚翅丸：以新鮮食材製作，口感Q彈豐富。

煙燻豬肋排：肉質鮮嫩，煙燻香氣十足。

辣味牛三寶：融合三種牛肉部位，香辣開胃。

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