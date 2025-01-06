壽司郎 x 大耳狗聯名登場！日本再度推出夢幻聯名，這次攜手三麗鷗超人氣角色「大耳狗」，於1/8至1/26期間限定登場。本次限定商品也超可愛，包括「大耳狗壽司」、「聯名周邊」與「兒童套餐」等，再次為粉絲們帶來驚喜。活動僅限日本國內門市，想要搶購的朋友可要把握時間。
▲▼壽司郎 x 大耳狗聯名登場！日本再度推出夢幻聯名 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理
壽司迷與三麗鷗粉絲們請注意，日本壽司郎又推出超萌聯名！日本人氣迴轉壽司品牌「壽司郎」再次攜手三麗鷗超人氣角色「大耳狗」，推出全新聯名活動。這次合作不僅延續了去年的夢幻組合，更以全新商品與設計回饋粉絲。活動預計預計於1/8強勢登場，全日本壽司郎門市，除外帶專門店，皆有販售本次聯名商品。
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▲壽司迷與三麗鷗粉絲們請注意，日本壽司郎又推出超萌聯名 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理
這次的聯名商品共分為三大商品，其一為「聯名壽司盤」，其中附贈聯名設計的小餐叉，餐叉有10種不同的大耳狗與其朋友們的可愛圖案，背面還有趣味小語錄，成為最具收藏價值的餐桌小物。而「聯名飲品系列」每杯更會附上大耳狗壽司的玩偶，吊飾共有三種造型，充滿趣味與治癒感。
▲壽司郎 x 大耳狗聯名飲品（含任一壽司玩偶） / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理
而「兒童套餐」更是引人注目，內含全新設計的拉鍊小包，6種隨機款式，每一款都以全新元素呈現，令收藏價值再度升級。壽司郎與大耳狗的夢幻聯名再次掀起話題，不僅是味蕾的滿足，更是一場視覺與心靈的療癒體驗。這些限定商品數量有限，售完為止。近期準備前往日本的三麗鷗粉絲們，可別錯過這超可愛的活動囉。
▲▼壽司郎 x 大耳狗聯名兒童餐（含任一拉鍊小包）／售價580円 / スシロー提供、WalkerLand窩客島整理
日本壽司郎 x 大耳狗
活動時間：1/8至1/26
活動內容：聯名壽司盤／售價200円、聯名飲品（含任一壽司玩偶）／售價980円、聯名兒童餐（含任一拉鍊小包）／售價580円