7-11開心果霜淇淋新口味！這次7-11針對2025春節推出全新霜淇淋系列，不只應景、更讓開心果粉絲們吃到嗨。本次新品在1/8起正式開賣，主推霜淇淋新口味「金開心果新年」，以及CITY CAFE「開心果風味拿鐵」、再加上開心果口味「春上方塊戚風杯」，還有2025春節限定優惠，開心果鐵粉要先衝。



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▲7-11 2025年春節新品 開心果新品 開心果霜淇淋 開心果風味拿鐵 開心果蛋糕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



7-11霜淇淋「雪淋霜」這次特別跨界與Just Gold合作推出「金開心果新年」開心果霜淇淋新口味，其中開心果以低溫碳烤工法提升香氣，搭配義大利醬與美國杏仁醬，打造濃郁的開心果霜淇淋。首波開賣限量送「開心果碎粒」以及金光閃閃「金開心糖片」，讓農曆年更增添財氣。此外，掃描杯套/紙杯上QRCODE，加入鎮金店會員登錄發票即可參加抽獎，有機會抽到鎮金店財聚純金元寶、純金豆幣等大獎。



▲7-11 2025年春節新品 開心果霜淇淋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-ELEVEN CITY CAFE開心拿鐵 新品活動

不只霜淇淋，CITY CAFE首度推出「開心果風味拿鐵」，濃郁堅果香氣搭配滑順拿鐵，打造濃郁奢華風味。配合新品上市，即日起到2月1日，購買就送OPEN限量「開心陀螺」，有5款不同造型，象徵招財、健康、幸福等好運，還有限定版「時來運轉新年杯」新造型杯裝。7-11也特別在APP推出超狂咖啡優惠，大杯精品拿鐵 365杯16,888元，還有機會抽中等值OPENPOINT點數，等於365杯通通不用錢，整年免費喝咖啡。▲▼7-11 2025年春節新品 開心果風味拿鐵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果是開心果控，這次也要衝7-11限定版「春上方塊戚風杯(開心果)」，濕潤蛋糕搭配堅果內餡，65元親民價格，更是開心果控的點心首選。7-11這次用「開心果霜淇淋、開心果風味拿鐵、開心果春上布丁蛋糕」讓粉絲們吃到超狂開心果下午茶。▲▼7-11 2025年春節新品 開心果春上方塊戚風杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝同時，7-11思樂冰推出全新「瓜出驚喜」哈密瓜口味，融合清爽果汁與碳酸口感，加上春節限定紅色杯裝，增添喜氣。活動期間購買大杯即可獲限量歡聚紙杯與刮刮卡，100%中獎機會。獎項包括2杯1元優惠券，還有可口可樂限定周邊「雙享料理鍋、圓圓墊、運動毛巾」，讓人春節也能揪團喝起來。▲7-11 2025年春節新品 思樂冰哈密瓜新口味 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動時間：1月8日起

售價：1/8~2/1 開心價77元(中熱)、88元(大冰)

限定活動：購買一杯及免費贈OPEN蛇來運轉開心陀螺任一個，總限量32萬個，贈完為止。



開心果雪淋霜霜淇淋 新品活動

售價：49元

款式：檔期經典款(杯裝/甜筒)、限量金奢款(黑餅杯、烤焙開心果粒、金開心糖片，限量免費升級)

優惠活動：

1/8~2/4每周五六日使用Icash Pay、Icash2.0支付，享全口味第二杯半價。

1/8~2/4購買 7ELEVEN 雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋(不限口味)並登錄發票，同時下載鎮金店官方APP且完成會員註冊，即獲乙次抽獎機會。



瓜開驚喜思樂冰 新品活動

售價：特大杯 45元(22oz)、大杯39元(16oz)

優惠活動：

2025/1/8~2025/3/4期間顧客購買大杯思樂冰(不限品項)乙杯，即可獲得可口可樂新春歡聚時刻大杯紙杯(限量40萬杯)，及歡聚好禮刮起來刮刮卡乙卡(限量50萬張)，刮刮卡折扣優惠獎項兌換期間2025/1/8~2025/3/31。