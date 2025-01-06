蛇年Kitty玩偶，三麗鷗鐵粉要收藏！為了迎接2025蛇年，7-ELEVEN推出限量三麗鷗蛇年Hello Kitty絨毛娃娃，推出大中小三中尺寸，並且將在1/8起於限定7-ELEVEN門市現場現貨開賣，讓每年都要蒐集「三麗鷗生肖娃娃」的鐵粉，通通準備手刀買起來。



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▲▼Hello Kitty蛇年絨毛娃娃 三麗鷗明星系列水果夾心造型公仔 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



Hello Kitty蛇年絨毛娃娃

2025蛇年限定版「Hello Kitty蛇年絨毛娃娃」1月8日起於7-ELEVEN限定門市正式開賣，這次的系列主打三種尺寸，5吋披風版售價349元，8吋變裝版499元，還有20吋豪華版1180元，8吋與20吋版本都有立體尾巴造型，Kitty手拿破蛋小蛇，頭頂上還有象徵吉祥的橘子，不只散發濃濃年味，更讓可愛度大加分。▲▼Hello Kitty蛇年絨毛娃娃 3種尺寸蛇年Kitty / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理除了絨毛娃娃外，三麗鷗明星系列也推出全新水果夾心造型公仔，集結了人氣明星「大耳狗、美樂蒂、酷洛米、帕恰狗、布丁狗、人魚漢頓」通通變身成水果造型，極具手感的重量與精緻塗裝，放在辦公桌上當療癒公仔，還能壓紙條用。本次新品同樣於1月8日起，在7-ELEVEN限定門市登場，粉絲們趕快衝一波搶收藏。▲▼三麗鷗明星系列水果夾心造型公仔 7-ELEVEN限定門市開賣 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

開賣日期：2025/01/08起

供應門市：7-ELEVEN指定門市現貨販售

品項規格：

5吋

售價：349元

販售門市：https://walkr.tw/EqzK5EA7

8吋

售價：499元

販售門市：https://walkr.tw/4x6KQprL

20吋

售價：1180元

販售門市：https://walkr.tw/GtQOzFti



三麗鷗明星系列水果夾心造型公仔

開賣日期：2025/01/08起

售價：179元/個

供應門市：7-ELEVEN指定門市現貨販售

門市查詢：https://walkr.tw/1wc3AKjJ