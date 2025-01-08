搭捷運拍落羽松去！網美冬天必拍落羽松季，近期樹葉逐漸轉為橘紅色，想要拍橘紅落羽松森林大道，台北市內就有多處落羽松打卡景點，落羽松大道、落羽松湖畔倒影都有，窩客島這次整理7處「台北落羽松」打卡景點，包括內湖、北投、士林落羽松等，各個搭捷運、公車都能到，又免門票，冬天想拍落羽松不想出遠門，現在就先做好功課，在台北直接搭捷運，來趟落羽松打卡一日遊，不同風格打卡照全都免費拍。



▲ 搭捷運就到台北落羽松7大必拍點，士林北投一日遊推薦/ WalkerLand窩客島整理



▲台北落羽松7大秘境全都免費拍 / WalkerLand窩客島整理



士林落羽松景點一日遊推薦：士林官邸、原住民文化主題公園

士林官邸作為台北人賞花最佳去處，每年除了有鬱金香、菊花展必看，冬天更有落羽松、梅花可以免費拍，隱藏版落羽松大道可別錯過；逛完還能順路去故宮旁的「原住民文化主題公園」，從士林官邸搭乘往故宮方向的公車都可以到達附近，園內的落羽松沿著池畔種植，落羽松湖光倒影配上涼亭美景，形成與士林官邸不同的幽靜氛圍感，一旁還有故宮、至善園、至德園，可以順路來個古風庭園一日遊。



▲士林落羽松景點一日遊推薦：士林官邸，冬季也有梅花可看 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲士林落羽松景點一日遊推薦：原住民文化主題公園 /小風o 提供、WalkerLand窩客島整理



內湖落羽松景點一日遊推薦：大湖公園、碧湖公園

佔地有13公頃大的「大湖公園」，坐捷運文湖線到大湖公園站就到，交通相當方便，廣大園區內有著小橋湖畔、各種花卉植物以及落羽松，一整片橘紅色樹海冬天一定要來拍過；內湖另一個湖畔公園「碧湖公園」，除了絕美的湖光水色、周圍豐富的綠植生態外，也有落羽松步道可以遊湖觀賞，從捷運大湖公園站坐到文德站，只要步行8分鐘左右就到，兩者都是在地人日常散步的小秘境。



▲內湖落羽松景點一日遊推薦：大湖公園 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



▲內湖落羽松景點一日遊推薦：碧湖公園 /SJKen 提供、WalkerLand窩客島整理



南港落羽松景點推薦：麗山公園

南港必拍落羽松就在「麗山公園」裡！麗山公園內有日式木製涼亭、橘紅色落羽松、幽靜的四分溪溪水等組成，讓人一邊走在園內觀賞落羽松、溪水與落羽松相映的美景，還能看到獨特的雙心石景象，從捷運南港展覽站轉公車小12到麗山橋，就能到達公園附近，假日就揪人去拍落羽松。



▲南港落羽松景點推薦：麗山公園 /SJKen 提供、WalkerLand窩客島整理





北投落羽松景點一日遊推薦：復興崗站落羽松、奇岩一號公園

捷運出站就有落羽松大道！從捷運復興崗站一號出口步行2分鐘，有著隱藏版林蔭小徑，種值了超過100棵落羽松，冬天轉為橘紅色落羽松大道，搭配夕陽橘紅光暉照射更夢幻，如果覺得拍不過癮，可以再搭捷運到奇岩站，離捷運站只要步行7分鐘的「奇岩一號公園」，園內生態池、木棧道旁都種有落羽松，讓行人在散步途中就能輕鬆打卡拍照，途中經過北投站也可以先到北投市場吃一波北投美食。



▲北投落羽松景點一日遊推薦：復興崗站落羽松 /SJKen 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投落羽松景點一日遊推薦：奇岩一號公園 /大海愛上藍天 提供、WalkerLand窩客島整理



士林官邸 位置資訊

地址：台北市士林區福林路60號

電話：02-2883-6340

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【台北市士林區】2023士林官邸公園賞梅，還有浪漫落羽松



原住民文化主題公園 位置資訊

地址：台北市士林區至善路二段

電話：02-2881-2512

完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【台北景點】2023原住民文化主題公園‧市區賞落羽松美景│台北景點│半日遊‧輕旅行│怎麼去交通公車捷運



大湖公園 位置資訊

地址：台北市內湖區成功路五段31號

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：搭捷運輕鬆遊台北大湖公園落羽松，放鬆身心感受都市綠意之旅



碧湖公園 位置資訊

地址：台北市內湖區內湖路二段175號

電話：02-2658-6601

完整介紹由部落客「SJKen」於窩客島分享：(北捷文湖線文德站附近景點)《碧湖公園》--- 落羽松四面環湖，綠棕褐紅多色風貌一次盡覽!



麗山公園 位置資訊

地址：台北市南港區研究院路四段

完整介紹由部落客「SJKen」於窩客島分享：南港麗山農民廣場(麗山公園) --- 落羽松四分溪雙心跳石，盡賞山林原野之美。



捷運復興崗站落羽松步道 位置資訊

地址：台北市北投區中央北路3段53巷10號

完整介紹由部落客「SJKen」於窩客島分享：(北捷淡水信義線)「復興崗落羽松步道」 --- 夕陽時分金碧輝煌，迎風搖曳燦爛生姿!



奇岩一號公園 位置資訊

地址：台北市北投區磺港路208號

電話：02-2883-2130

完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：台北落羽松秘境|奇岩一號公園|北投共融式兒童遊樂場|中繼巿場美食|超夢幻水上倒影季節限定之美