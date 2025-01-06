為了讓2025年吃早餐也可以可可愛愛的，早安美芝城特別與台灣知名插畫家Carol Meat，共同打造「波波冰狗室」的聯名設計，以「蛇麼攏賀」為主題推出一系列充滿節慶氛圍的早餐包裝，將貴賓狗趴皮與玉蘭巧妙結合蛇年元素，從飲料杯到各種早餐盒的設計皆可愛滿分。



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▲▼早安美芝城聯名Carol Meat迎蛇年，限量早餐插畫包裝萌翻 / 早安美芝城提供、WalkerLand窩客島整理



早安美芝城 蛇麼攏賀 一起萌翻新年！

同時，早安美芝城表示此次聯名包裝設計，展現插畫家Carol Meat對新年的美好祝福。飲料杯上的趴皮與玉蘭活力十足，象徵每天的元氣開始；吐司盒上的乖咪店員則充滿溫馨，讓早餐時光更添暖意。至於蛋餅盒與漢堡包裝，則以趣味的動物角色搭配醬油膏瓶與食材圖像，為傳統早餐注入全新生命力。透過這些細膩設計，早安美芝城不僅提升了品牌形象，更讓顧客在用餐時感受到溫暖與歡樂。▲早安美芝城表示此次聯名包裝設計，展現插畫家Carol Meat對新年的美好祝福 / 早安美芝城提供、WalkerLand窩客島整理除了外觀設計的創新，早安美芝城今年更首次推出了「Good Morning早餐紀念書」。這本書回顧品牌近40年的成長歷程，從1983年的美而美漢堡店到如今全台知名的早餐連鎖品牌，記錄了台灣早餐文化的演變與在地故事。書中不僅深入探討台灣人的早餐習慣，還解密了許多有趣的飲食傳統，展現品牌對台灣美食文化的熱愛與推廣之心。此書已於全台門市提供免費翻閱，成為早餐店內最受矚目的新亮點。▲早安美芝城推出「Good Morning早餐紀念書」 / 早安美芝城提供、WalkerLand窩客島整理並且早安美芝城同步推出的年節限定蘿蔔糕，包括「馥貴蘿蔔糕」與「金玉蘿蔔糕」兩種口味，堅持使用台灣當地的新鮮食材製作。馥貴蘿蔔糕以陳年高梁浸漬臘肉，帶來濃郁的台式風味；而金玉蘿蔔糕則以大甲檳榔心芋頭為基底，每一口都散發著迷人的芋香。今年的蘿蔔糕還特別搭配環保手提袋，提供消費者更實用且環保的選擇。▲早安美芝城推出年節限定蘿蔔糕，包括「馥貴蘿蔔糕」與「金玉蘿蔔糕」 / 早安美芝城提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：1/3起至2/16

活動內容：於早安美芝城官方Instagram舉辦的『蛇麼攏賀』照片徵選活動，分享到 IG 動態，並於活動貼文下方Tag好友及留言，並拍下你的早餐分享聯名包裝照片，即有機會獲得早美200元電子餐券！詳細活動請見品牌Instagram。

Instagram：https://www.instagram.com/goodmorningmacc/

年節蘿蔔糕線上訂購：https://reurl.cc/aZxzGD

