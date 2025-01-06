快到全聯買年菜！全聯為了迎接一年一度除夕夜，推出超過150款年菜選擇，從澎湃鍋物到飯店名菜應有盡有，最低只要499元起即可享受五星級飯店年菜。針對不同家庭需求，推出1,999元起的團圓套組，以及多款名店名菜如六福開運年菜組和京老舖團圓年菜組，價格落在2,000至3,000元之間，讓大家不用再為了煮年菜煩惱。即日起至1/16預購，使用全聯福利卡預訂滿千還能享50元生鮮買菜金優惠，趁優惠先訂起來。
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蛇年預購年菜以台南晶英酒店系列和老協珍經典佳餚吸睛。晶英酒店人氣商品如紅燒海鮮羹、佛跳牆及可麗露全數回歸，還推出新品冰糖豬腳麵線，以膠質豐富的豬腳燉煮而成，售價539元；經典台菜如老協珍芋頭炊粉鍋和冰糖豬腳等也是好評不斷。此外，牛排控的最愛台塑帶骨牛小排預購單支700元，兩支更划算只要1,359元，滿足高端食材需求的同時也不傷荷包。
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全聯特別推出寒舍喜來登辰園監製的現貨功夫年菜，不需預訂即可輕鬆購買。包括辰園臘腸蓮子米糕、辰園珠貝海鮮羹及上湯佛跳牆等五道經典菜色，價格最低只要239元，最高不到400元，讓消費者快速備齊團圓佳餚。特價商品如蓮子米糕現省20元、珠貝海鮮羹優惠價259元，讓五星年菜不再遙不可及，團圓夜一樣吃得澎湃又滿足。
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全聯年菜預購優惠
活動時間：即日起至2025/1/16
優惠活動：預購年菜指定商品滿1,000元送50元生鮮買菜金
全聯美味堂現貨年菜
活動優惠區間：2025/1/3~2/6
品項：
辰園臘腸蓮子米糕 239元
辰園珠貝海鮮羹 259元
辰園極品上湯佛跳牆 319元
辰園牛肝菌菇燉雞盅 379元
辰園芋香桂圓紫米露 149元