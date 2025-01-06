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全聯年菜預購優惠

活動時間：即日起至2025/1/16

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全聯美味堂現貨年菜

活動優惠區間：2025/1/3~2/6

品項：

辰園臘腸蓮子米糕 239元

辰園珠貝海鮮羹 259元

辰園極品上湯佛跳牆 319元

辰園牛肝菌菇燉雞盅 379元

辰園芋香桂圓紫米露 149元