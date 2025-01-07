草莓控冬天就是要瘋狂吃草莓！懂吃的老饕一定都知道的HOME MOM Bakery，這次不僅推出升級版草莓大福，還有被草莓控評為天花板之作的草莓盒子，也同步回歸，讓草莓控直呼要搶、要吃。同時，也跟上時下最夯開心果話題，將店內人氣牛軋糖變成開心果口味，香濃的開心果醬搭上酸櫻桃果乾，開心果控一定要吃到。



▲▼台北草莓大福推薦必吃後媽家 / 後媽家 提供、WalkerLand窩客島整理



後媽家HOME MOM Bakery

草莓控要先搶的HOME MOM Bakery草莓季甜點，嚴選內湖白石湖的有機無毒草莓，受到氣候影響今年草莓產量和品質不穩定，故每天僅會少量供應草莓季甜點，首推必吃的草莓大福，這次採用全新配方的手工外皮，包裹著香甜紅豆餡與鮮嫩草莓，口感柔軟Q彈。草莓盒子則以層層堆疊的蛋糕與慕斯結合12顆新鮮草莓，每一口都充滿酸甜與奶香的完美平衡，讓草莓控難以抗拒。▲▼後媽家草莓季回歸必吃草莓大福、草莓盒子 / 後媽家 提供、WalkerLand窩客島整理而春節送禮HOME MOM Bakery也幫大家準備好三款年節禮盒，「沐月舞風禮盒」、「月華似錦禮盒」、「舞舞生豐禮盒」，集結創辦人倪淑敏最引以為傲的牛軋糖、鹽之花巧克力脆餅、鳳檸酥、堅果塔等多款人氣招牌，不僅是老顧客的最愛，也是過年送禮的首選。即日起，禮盒開放預訂，還推出89折至9折優惠，即日起至1/22期間開放預購。此外，還有限量供應的和三盆蛋黃酥，讓喜愛手工甜點的顧客一站打包各式好味道。▲▼春節禮盒推薦後媽家蛋黃酥、餅乾禮盒 / 後媽家 提供、WalkerLand窩客島整理店內最經典招牌牛軋糖，今年推出全新限定開心果酸櫻桃果乾口味，嚴選義大利最頂級的開心果醬為基底，再混入大量的酸甜果乾和開心果碎粒，增添不同的香氣和口感，是今年過年最夯零食。而熟客才知道的隱藏版「南棗核桃糕」也強勢回歸，至少花費2天製作、甜度適中，是大小朋友都會愛的古早味甜點。推薦閱讀： 草莓控必吃草莓鬆餅！杏桃鬆餅屋冬季限定草莓提拉米蘇鬆餅與奢華蒙布朗。 ▲▼後媽家新品開心果牛軋糖、隱藏版必吃南棗核桃糕 / 後媽家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

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電話：02-2788-8826

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