自然派大分景點推薦！寬120公尺、高20公尺的「原尻瀑布」為「日本瀑布百選」之一。據聞，大約9萬年前阿蘇火山大爆發，噴發的熔岩遂而在田園地帶形成壯觀瀑布，並且特別在「原尻瀑布」正對面設置一座吊橋，讓大家可以在高處欣賞日本百大瀑布。

▲▼ 大分自然派景點推薦！原尻瀑布為「日本瀑布百選」之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「原尻瀑布」位於大分豐後大野市的田園地帶，因其壯觀景色而被譽為「東方的尼加拉瓜瀑布」，在觀瀑橋上可以正面欣賞「原尻瀑布」的全景，另外也能從下方前往、近距離感受大自然的鬼斧神工之作，只是行走石頭路時要格外小心，以免失足跌倒受傷。▲參觀原尻瀑布的民眾與吉祥物合影/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲原尻瀑布正面對設有一座觀瀑橋，得以欣賞百選瀑布全景/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝欣賞完「原尻瀑布」景緻後，窩客島推薦日本旅遊愛好者可以至瀑布入口處休息站「道之驛原尻瀑布」，商店區販售豐富的大分特產，包含農產品、調味料和大分限定紀念品等；另外，餐廳則供應大分鄉土料理，可以品嘗到以當地食材製作出的美食，如：豐後牛陶板燒、雞肉親子丼等。

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▲▼ 原尻瀑布入口處的「道之驛原尻瀑布」販售豐富大分特產，並且供應大分鄉土料理/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





原尻瀑布資訊

地址：大分縣豐後大野市緒方町原尻936-1

電話：0974-42-2137