台北文華東方酒店為了讓下午茶有更多的選擇，再次展現跨界創意，攜手英國百年皇室御用香氛品牌「Penhaligon’s潘海利根」，於2025年初推出以英倫風華為主題的聯名香氛下午茶饗宴。以「潘海利根 英倫芳華」命名的限定活動，將於即日起至2月28日在酒店內最具歐式氣息的「青隅」優雅登場。



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▲台北文華東方攜手潘海利根「限時聯名香氛下午茶」 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理



文華東方酒店的歐洲城堡式建築風格與潘海利根百年的典雅傳承作為背景，此次合作不僅是對品牌155周年的致敬，更是對維多利亞時代璀璨風華的復刻與演繹。整場饗宴以香氛與美食交織的方式，為貴婦名媛帶來一場多感官沉浸式的英倫下午茶體驗。



本次聯名活動將香氛品牌的故事與百年傳統，轉化為一道道精緻的甜鹹點，由酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦攜手創作，將潘海利根的經典香氛以味覺重現。每位賓客不僅能享受滿足視覺與味蕾的午後茶點，還能獲得品牌精選香氛禮品，包括迷你香水、護手霜與沐浴乳等，甚至有機會得到品牌經典限量絲巾，這些贈品數量有限，先到先得，為整個饗宴增添了一份收藏價值與驚喜感。



▲本次聯名活動將香氛品牌的故事與百年傳統，轉化為一道道精緻的甜鹹點 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理

甜點部分，主廚靈感來自潘海利根的代表性香水，例如以「月亮女神淡香水」中的西西里檸檬、苦橙與玫瑰香調為基礎，設計出檸檬葉芒果慕斯和西西里檸檬海鹽起司蛋糕，甜點的每一口都散發著濃厚的英倫風情。茉莉花檸檬焦糖千層與荔枝草莓玫瑰馬林糖，則以多層次的細膩手法展現品牌的藝術感，從味道到外觀都呼應潘海利根的品牌精神。此外，色彩斑斕的甜點也令人聯想到19世紀英國貴族茶會的華麗與典雅，賓客得以在午後的陽光下享受如詩如畫的美味旅程。▲甜點部分，主廚靈感來自潘海利根的代表性香水，例如以「月亮女神淡香水」中的西西里檸檬 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理鹹點同樣別具匠心，主廚選用健康且高級的食材，包括伊比利火腿、鮭魚卵與炭烤大蝦等，結合新鮮蔬果與精緻配料，如檸香魚子醬與茉莉茶雞肉慕斯，讓每一道鹹點都呈現出一種獨特的滋味層次與視覺美感。特別是炭烤大蝦布里歐，其以鮮嫩多汁的白蝦搭配微辣蒜蓉美乃滋，口感豐潤且層次豐富，為整個下午茶饗宴增添了一份奢華的氛圍。同時，此次聯名下午茶提供三種不同層級的套餐選擇，價格自1,580元至4,280元起，分別為經典下午茶、香檳下午茶與招牌魚子醬下午茶。經典下午茶包含多款精緻甜鹹點與英式司康餅，並附上潘海利根的迷你香氛禮盒；香檳下午茶則在經典套餐基礎上額外提供單杯精選香檳與限量絲巾；而招牌魚子醬下午茶則是豪華升級，搭配15克魚子醬與多款高端贈品，讓饕客體驗尊貴不凡的美食享受。▲此次聯名下午茶提供三種不同層級的套餐選擇 / 台北文華東方酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北文華東方攜手潘海利根 經典下午茶

價格：1,580元+10%/每套

內容：精選甜鹹點、英式司康餅、自製果醬、特選茶品或咖啡。

附贈禮：

「月亮女神」淡香水1.5ml、護手霜10ml、沐浴露10ml、身體乳10ml

或「皇家橡樹」古龍水1.5ml、身體乳10ml、沐浴露10ml、護手霜10ml

潘海利根九折禮卡（數量有限，贈完為止）



台北文華東方攜手潘海利根 香檳下午茶

價格：2,380元+10%/每套

內容：精選甜鹹點、英式司康餅、自製果醬、特選茶品或咖啡、單杯精選香檳。

附贈禮：

「女王的耳語」淡香精1.5ml、護手霜10ml、沐浴露10ml、身體乳10ml

潘海利根經典蝴蝶絲巾

潘海利根九折禮卡（數量有限，贈完為止）



台北文華東方攜手潘海利根 招牌魚子醬下午茶

價格：4,280元+10%/每套

內容：精選甜鹹點、英式司康餅、自製果醬、特選茶品或咖啡、單杯精選香檳、魚子醬15克（附法式小圓薄餅及配料）。

附贈禮：

「伊莉莎白玫瑰」淡香精1.5ml

「月亮女神」淡香水10ml及身體乳30ml

潘海利根經典英式圖樣絲巾

潘海利根九折禮卡（數量有限，贈完為止）



用餐時段：下午1時至5時。贈品數量有限，送完為止，酒店保留更換贈品之權利。

