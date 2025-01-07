台灣知名糕餅品牌「如邑堂餅家」，憑藉對傳統糕餅文化的熱愛與持續創新，已連續五屆榮膺太陽餅冠軍。成立至今十年，如邑堂始終致力於推廣台灣糕餅的獨特魅力。此次，為慶祝品牌成立十週年，如邑堂攜手國際名廚江振誠，以「A Golden Journey of Taste 尋味之旅」為主題，推出跨界聯名作品「法式國王太陽餅 Sun Cake des Rois」，再一次顛覆大眾對傳統太陽餅的認知，開創糕餅文化的新篇章。



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▲台灣知名糕餅品牌「如邑堂餅家」，憑藉對傳統糕餅文化的熱愛與持續創新 / 如邑堂提供、WalkerLand窩客島整理



如邑堂「法式國王太陽餅」的誕生，是東西方糕餅文化的一次深度對話。江振誠主廚從法國經典糕點「國王派」中汲取靈感，將其象徵祝福與團聚的意涵，與台灣中部傳統的太陽餅結合，重新賦予這道糕點全新的文化內涵與味覺體驗。這款產品不僅傳遞出江振誠對糕餅文化傳承的尊重，更展現出如邑堂四十年製餅工藝的精髓。



▲江振誠主廚從法國經典糕點「國王派」中汲取靈感 / 如邑堂提供、WalkerLand窩客島整理

同時，這一次合作的創作過程細緻而講究。「法式國王太陽餅」的餅皮融合了太陽餅與國王派特有的千層酥皮技術，呈現出酥鬆細膩的質感。內餡則選用國王派經典的杏仁奶油餡，結合美國杏仁粉、法國頂級奶油與香草籽醬，帶來香甜滑順的風味層次。特別之處在於添加熟成巴貝多蘭姆酒，為整體餡料增添細膩的醇香與餘韻。每一口都如同展開了一場橫跨台灣與法國的味覺旅行，從酥脆的口感到濃郁的餡料，勾勒出一幅東西文化交融的美麗畫卷。除了味覺上的突破，禮盒設計同樣成為這次聯名合作的亮點之一。如邑堂特別邀請知名設計師馮宇領軍的IF OFFICE團隊，攜手新生代插畫家陳景容，共同設計一款既有文化深度又具視覺美感的禮盒包裝。禮盒整體風格以東西文化交融為主題，靈感來自宮廷美學，呈現出古典與現代的和諧結合。打開禮盒後，花瓣盒般的結構設計充滿儀式感，內部裝飾細節包括象徵法式文化的綠色窗檯線條、融合東西方特色的人物插畫，以及象徵太陽餅的金色太陽紋路，讓每一處細節都充滿故事性與藝術價值。▲「法式國王太陽餅」的餅皮融合了太陽餅與國王派特有的千層酥皮技術，呈現出酥鬆細膩的質感 / 如邑堂提供、WalkerLand窩客島整理更令人驚喜的是，設計師在插畫中加入了江振誠主廚的形象，他化身賓客，與其他人物在優雅的花園派對中共享糕餅美味，彷彿一場跨越古今、東西交融的盛宴緩緩展開。這樣的禮盒設計不僅提升了產品的收藏價值，也讓「法式國王太陽餅」成為傳遞祝福與情感的最佳選擇。如邑堂表示，這次的跨界合作是一段充滿挑戰的旅程，但同時也是一次意義深遠的嘗試。從台灣中部的太陽餅，到法國歷史悠久的國王派，這兩道糕點的結合不僅展示了品牌對傳統的敬意，更體現了對創新的追求。透過這次合作，如邑堂希望將台灣糕餅的獨特魅力推向國際，讓更多人感受到東西方文化碰撞所帶來的無限可能。▲設計師在插畫中加入了江振誠主廚的形象，他化身賓客，與其他人物在優雅的花園派對中共享糕餅美味 / 如邑堂提供、WalkerLand窩客島整理

法式國王太陽餅 Sun Cake des Rois

規格：6入禮盒

售價：1199 （定價：1699 ）

如邑堂餅家官網：https://www.ruyi-sunnycake.com.tw/