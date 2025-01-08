住在都市裡，偶爾就想找個綠意盎然的地方待著，無論是山林秘境，還是城市中的世外桃源，滿滿的植物就是會讓人心情好！窩客島這次盤點7家新北森林系餐廳，時間不夠沒關係，有搭捷運就能到；也有稍微遠離市區，可以靜靜享受自己的小天地。新年台北走春、或是一個平凡的假期，想不到要去哪裡，記得這篇拿出來，這些新北森林系餐廳不只好拍，還可以 療癒身心靈。



▲台北也有森林秘境！精選7間新北森林系餐廳，在台北享受綠時光 / WalkerLand窩客島整理提供



九份不只有阿妹茶樓！幾個月前新開幕的「微光森林」整間店被蕨類植物們包圍著，超級療癒！如果不想跑太遠「D'or caf'e 兜咖啡」捷運出來只要5分鐘就能一秒到森林；「心茶合一」店如其名，就在茶園旁邊的森林咖啡館，好適合點一杯茶、吃一塊蛋糕度過下午茶時光；有去過無人車站的秘境咖啡嗎？「與路咖啡」正面面對鐵道，喝咖啡看火車好日系好喜歡！最後大推「Cafe Hytte」廢墟跟咖啡廳結合真的是逼人去拍照！再加上店貓招呼，直接超過100分。各位該「森」呼吸一下了。



▲台北也有森林秘境！精選7間新北森林感夢幻系餐廳 / WalkerLand窩客島整理提供



新北九份新開幕秘境咖啡廳：微光森林Twilight Cafe

部落客 Christine Chang 造訪 微光森林Twilight Cafe 說：

一樓是佈滿蕨類和青苔的石墻屋，二樓是加蓋的玻璃屋，整座建築是懷舊和現代工業風的混搭風格。整個空間呈現療癒溫馨氛圍。讓人可以放鬆心情享受緩慢的咖啡時光。



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微光森林Twilight Cafe

地址：新北市瑞芳區崙頂路27號

電話：0905-788-650

完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：微光森林Twilight Cafe九份山城療癒系秘境咖啡廳 美食散策輕旅行 - Maji食尚旅圖



▲▼新北九份秘境咖啡廳，熱門景觀位先搶：微光森林 / Christine Chang 提供、WalkerLand窩客島整理



新北城市森林系咖啡早午餐：D'or caf'e 兜咖啡

部落客 Wing Tsay 造訪 D'or caf'e 兜咖啡 說：

一踏入店內就彷彿身在叢林世界，挑高空間採光明亮，還有大型木雕動物擺飾穿梭其間，充滿熱帶南洋風情。



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D'or caf'e 兜咖啡

地址：新北市新莊區五工路66號1樓

電話：02-8522-0799

完整介紹由部落客「Wing Tsay」於窩客島分享：森林系咖啡廳，D'or caf'e 兜咖啡，來場與森林的約會，輕食甜點，新莊晶冠廣場美食，新北產業園區。



▲▼新北城市森林系咖啡早午餐，不限時：D'or caf'e 兜咖啡 / Wing Tsay 提供、WalkerLand窩客島整理



新北茶鄉森林系小木屋：心茶合一 TeaFlow

部落客 CHANTAL.L 旅攝日嚐 造訪 心茶合一 TeaFlow 說：

雖然看過了很多次照片，但抵達現場後還是被他的美震撼到，整間店是半開放式設計，大片玻璃可以看到外面的花花草草跟沿著山坡的茶園，一早去沒什麼人，環境非常的幽靜漂亮！



心茶合一 TeaFlow

地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號

電話：0911-842-511

完整介紹由部落客「CHANTAL.L 旅攝日嚐」於窩客島分享：【坪林/餐廳、咖啡廳】與自然共生，茶園邊的玻璃屋早午餐-心茶合一 TeaFlow



▲▼新北茶鄉森林系小木屋，餐點夢幻：心茶合一 / CHANTAL.L 旅攝日嚐 提供、WalkerLand窩客島整理



新北九份山城裡超夯排隊美食：食不厭

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 食不厭 說：

這間的午魚一夜干是店內招牌，當天讓我們驚豔的還有焗烤番茄麵包，餐點都非常有水準，在這九份郊外的日式小木屋內用餐特別有FU阿！



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食不厭

地址：新北市瑞芳區金光路221號

電話：02-2496-1231

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】瑞芳食不厭 - 候位等到天荒地老也要吃到的特色午魚一夜干



▲▼新北九份美食，午魚一夜干必點：食不厭 / 雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理



新北平日限定廢墟咖啡：Cafe Hytte

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 Cafe Hytte 說：

窗台上的貓～讓整個廢墟很加分！多了一份愜意感～兩貓很喜歡廢墟咖啡～在這裡非常的沉靜～來一下子馬上就適應了這裡的環境！



Cafe Hytte

地址：新北市瑞芳區魚寮路113號

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【新北.瑞芳】三貂嶺廢墟咖啡。Cafe Hytte隱藏版秘境咖啡超好拍



▲▼新北平日限定廢墟咖啡：Cafe Hytte / 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理



新北無人車站旁咖啡小店：與路 Yu Lu Café

部落客 jacklsy 造訪 與路 Yu Lu Café 說：

與路咖啡，把老宅重新整過後,變成了一間很獨特的咖啡店，除了慕名而來的人客之外，部分的登山客會在大華車站搭車前，坐下來喝杯咖啡。這裡的環境很不錯，少了人潮的喧鬧聲，讓人不自覺的安靜下來，享受山林間片刻的寧靜。



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與路 Yu Lu Café

地址：新北市平溪區六分13號

完整介紹由部落客「jacklsy」於窩客島分享：210403新北市-與路咖啡 Yu Lu Cafe



▲▼新北無人車站旁咖啡小店，喝咖啡看火車：與路 Yu Lu Café / jacklsy 提供、WalkerLand窩客島整理



新北淡水森林系玻璃屋，樹屋必爬：Binma Area 134

部落客 黑皮的旅遊筆記 造訪 Binma Area 134 說：

如果論裝潢跟內部設計的話，這真的是近幾年黑皮覺得不錯的網美咖啡廳。運用大量的綠色植物，甚至還有戶外樹屋，感覺整棟咖啡廳都會呼吸呢！



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Binma Area 134

地址：新北市淡水區北新路三段134號

電話：02-2623-6351

完整介紹由部落客「黑皮的旅遊筆記」於窩客島分享：新北網美咖啡廳。Binma Area 134│淡水玻璃屋植物系下午茶推薦 - 黑皮的旅遊筆記



▲▼新北淡水森林系玻璃屋，樹屋必爬：Binma Area 134 / 黑皮的旅遊筆記 提供、WalkerLand窩客島整理