虎航福袋機票優惠來了！迎接2025年的第一波旅遊驚喜，台灣虎航推出限時「開運福袋」，最低只需1,599元起（單程未稅），即可探索日韓熱門航點。活動期間僅限2025年1月8日上午10點至1月9日深夜11點59分，搭乘期間涵蓋2025年7月15日至10月25日，另享最高7％點數回饋。想出國旅行的你，這波優惠不容錯過，立即開啟新年的旅遊好運。



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虎航福袋機票優惠

活動網址：https://lihi.cc/T2wTE

購買網址：https://lihi.cc/A6kO2

優惠期間：2025/1/8 10:00-2025/1/9 23:59

搭乘期間：2025/7/15-2025/10/25

優惠內容：

1、日本大阪/福岡/名古屋/沖繩/岡山/新潟/小松、韓國首爾/釜山/濟州島指定航線1,599元起

2、全面加碼，凡購買機票，可享最高點數7％回饋。



虎航福袋機票優惠航程

台北-新潟 TWD2,299起

台北-名古屋 TWD1,799起

台北-小松 TWD1,799起

台北-大阪 TWD1,799起

台北-岡山 TWD1,699起

台北-福岡 TWD1,799起

台北-沖繩 TWD1,599起

台北-首爾仁川 TWD1,699起

台北-釜山 TWD1,699起

台北-濟州島 TWD1,999起

以上皆為單程未稅價。