虎航福袋機票優惠來了！迎接2025年的第一波旅遊驚喜，台灣虎航推出限時「開運福袋」，最低只需1,599元起（單程未稅），即可探索日韓熱門航點。活動期間僅限2025年1月8日上午10點至1月9日深夜11點59分，搭乘期間涵蓋2025年7月15日至10月25日，另享最高7％點數回饋。想出國旅行的你，這波優惠不容錯過，立即開啟新年的旅遊好運。
▲▼虎航福袋日本機票、韓國機票優惠最便宜1599元起 / WalkerLand窩客島整理提供
虎航福袋優惠中的日本航點包含多個人氣城市，單程未稅價超值吸引人！台北飛新潟2,299元起、名古屋1,799元起、小松1,799元起、大阪1,799元起、岡山1,699元起、福岡1,799元起，以及最受歡迎的沖繩僅1,599元起。不論是沉浸於祭典熱鬧氣氛、探索地方美食，還是享受自然風光，都能滿足日本控的旅行願望，為新的一年注入更多期待。
▲▼虎航福袋日本機票優惠最低單程未稅1,599元起 / WalkerLand窩客島整理提供
韓國航點單程未稅價驚喜優惠同樣誠意滿滿，台北飛首爾仁川、釜山皆只需1,699元起，而濟州島則為1,999元起。從繁華都市的時尚氣息到浪漫海岸的自然魅力，韓國多元的文化與景點為旅客提供豐富的選擇，無論是韓劇迷或美食愛好者都能找到心儀目的地。趁著虎航福袋優惠加碼，點數回饋加成，輕鬆享受一次超值旅行。
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▲▼虎航福袋韓國機票優惠最低單程未稅1,699元起 / WalkerLand窩客島整理提供
虎航福袋機票優惠
活動網址：https://lihi.cc/T2wTE
購買網址：https://lihi.cc/A6kO2
優惠期間：2025/1/8 10:00-2025/1/9 23:59
搭乘期間：2025/7/15-2025/10/25
優惠內容：
1、日本大阪/福岡/名古屋/沖繩/岡山/新潟/小松、韓國首爾/釜山/濟州島指定航線1,599元起
2、全面加碼，凡購買機票，可享最高點數7％回饋。
虎航福袋機票優惠航程
台北-新潟 TWD2,299起
台北-名古屋 TWD1,799起
台北-小松 TWD1,799起
台北-大阪 TWD1,799起
台北-岡山 TWD1,699起
台北-福岡 TWD1,799起
台北-沖繩 TWD1,599起
台北-首爾仁川 TWD1,699起
台北-釜山 TWD1,699起
台北-濟州島 TWD1,999起
以上皆為單程未稅價。