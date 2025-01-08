隨著2025農曆新年的腳步漸近，年節準備成為家庭的重要任務之一。板橋凱撒大飯店家宴中餐廳今年特別推出「賀歲金蛇福滿家」經典年菜外帶系列，為忙碌的家庭提供飯店級美味的便利選擇。此次年菜外帶包含六人與八人套餐，每套價格自6,800元起，並搭配十款精選單品，涵蓋經典與創新料理，讓每個家庭都能在團圓時光中享用到滿載祝福的美食。



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▲板橋凱撒大飯店家宴中餐廳今年特別推出「賀歲金蛇福滿家」經典年菜外帶系列 / 板橋凱撒飯店提供、WalkerLand窩客島整理



板橋凱撒「賀歲金蛇福滿家」系列主打多樣豐盛的菜色，尤其是八人套餐「八星報喜圍爐餐」，以優惠價11,800元提供九道精緻料理，包括前菜五福大拼盤、一品花膠佛跳牆、滬式豆撈龍蝦、凱撒脆皮豬腳、鮑魚燴烏參、荷葉糯米飯、糖醋海皇斑、上海八寶甜芋泥與冠軍臘味蘿蔔糕。



▲八人套餐「八星報喜圍爐餐」，以優惠價11,800元提供九道精緻料理 / 板橋凱撒飯店提供、WalkerLand窩客島整理

其中，「滬式豆撈龍蝦」以澳洲龍蝦為主要食材，透過油炸後煨入特製豆撈醬汁，肉質鮮甜飽滿，搭配彈牙粿條，呈現香氣四溢的美味，單賣價格為2,880元。「糖醋海皇斑」則選用重達1公斤的龍虎斑，經過高溫油炸後，以糖醋醬搭配多種新鮮蔬菜調味，象徵年年有餘，單賣價格為1,680元。▲「滬式豆撈龍蝦」以澳洲龍蝦為主要食材，透過油炸後煨入特製豆撈醬汁，肉質鮮甜飽滿 / 板橋凱撒飯店提供、WalkerLand窩客島整理此外，主廚精心打造的「一品花膠佛跳牆」是這次年菜系列的亮點之一，將黃金玉米雞與金華火腿燜煮六小時，融合花膠、豬腳、干貝、北菇等十三種山珍海味，湯頭濃郁醇厚，令人回味無窮，單賣價格每甕2,980元。此外，「凱撒脆皮豬腳」選用台灣本土豬腳，經過兩天醃製、蒸烤處理後再以200度高溫油炸，呈現外皮金黃酥脆、內層軟嫩多汁的完美口感，搭配酸菜與季節時蔬更添風味，單賣價格為1,680元。▲主廚精心打造的「一品花膠佛跳牆」是這次年菜系列的亮點之一 / 板橋凱撒飯店提供、WalkerLand窩客島整理除了年菜套餐與單品系列，飯店也推出適合祭祖的「三牲巡禮」組合，方便家庭完成節慶傳統。每盒價格為2,880元，包括黃金雞、海皇斑與豬五花，既簡單方便又保留了傳統的儀式感，深受主婦們的青睞。並且為回饋消費者支持，板橋凱撒飯店推出多重優惠活動。凡於2025年1月27日前訂購任一套餐並完成取貨，即可額外獲贈頂級XO醬乙瓶，增添年節美味選擇。▲「凱撒脆皮豬腳」選用台灣本土豬腳，經過兩天醃製、蒸烤處理後再以200度高溫油炸，呈現外皮金黃酥脆 / 板橋凱撒飯店提供、WalkerLand窩客島整理

板橋凱撒飯店2025年菜外帶

預購期間：即日起開放預購，至2025年1月27日截止。

優惠活動：2025年1月27日前訂購任一套餐並完成取貨，可加贈頂級XO醬乙瓶。

外帶年菜選項：

六人套餐：每套6,800元起。

八人套餐：優惠價11,800元，共包含九道料理。

單品年菜：共十款，每道980元起，包含佛跳牆、滬式豆撈龍蝦等經典菜色。

三牲巡禮祭祖組合：每盒2,880元，內含黃金雞、海皇斑及豬五花。

訂購方式：

電話預訂：02-8964-3952

線上訂購：https://reurl.cc/A2GkEQ