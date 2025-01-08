農曆春節即將到來，對許多家庭而言，除夕團圓飯是一年中最重要的時刻。然而，繁忙的現代生活讓準備年夜飯成為一項挑戰。為了讓家庭團聚更輕鬆愉快，雀客國際酒店集團旗下的經典粵菜餐廳「藏粵閣」於2024年12月20日至2025年1月20日推出「蛇來運轉 外帶御品年菜」，主打14道精選粵式佳餚，滿足各種口味需求，並提供限量經典佛跳牆，讓今年的年夜飯既方便又豪華。



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▲藏粵閣「蛇來運轉 外帶御品年菜」集合了粵菜的精髓 / 藏粵閣 高雄六合館提供、WalkerLand窩客島整理



藏粵閣「蛇來運轉 外帶御品年菜」集合了粵菜的精髓，主廚以傳統技法匠心打造每一道料理。14道菜色包括從海鮮到肉類的多元選擇，讓每位消費者都能依喜好自由搭配，創造獨一無二的團圓盛宴。特別推薦的「金蒜寬粉蒸鮑魚」，選用彈牙鮮嫩的鮑魚，搭配吸滿醬汁精華的寬粉絲，香氣四溢；「古法鮮露蒸龍虎斑」則以產地直送的台南石斑魚為主角，經黃金比例調配的醬汁蒸煮，鮮甜與細緻口感兼具。



▲14道菜色包括從海鮮到肉類的多元選擇，讓每位消費者都能依喜好自由搭配 / 藏粵閣 高雄六合館提供、WalkerLand窩客島整理

同時，藏粵閣還隆重推出招牌限量美味「藏粵一品鮑魚佛跳牆」，這道菜以鮑魚、魚翅、干貝等珍稀食材為基底，搭配熬煮數小時的老母雞與豬大骨濃湯，口感醇厚且營養豐富，僅限量50組，先搶先得。佛跳牆的製作過程細膩考究，每一口都彷彿凝聚了食材的精華與匠心工藝，是今年春節圍爐的最佳選擇。針對早鳥消費者，藏粵閣更推出優惠活動，凡於2025年1月18日前完成預訂，即可享9折優惠，滿5,000元還可獲贈限量「裸麥環保餐具組」，數量有限，送完為止。所有年菜價格親民，單品價格自880元起，即可享受到高水準的經典粵菜。▲高雄藏粵閣14道經典年菜！高雄人外帶年菜限量佛跳牆預訂再優惠 / 藏粵閣 高雄六合館提供、WalkerLand窩客島整理

高雄藏粵閣14道經典年菜

訂購期間：2024年12月20日（五）至2025年1月20日（一）

訂購電話：(07) 221-1600

取貨地點：高雄市前金區六合二路279號，藏粵閣 高雄六合館

取貨時段：

2025年1月20日（一）至1月27日（一）：每日 11:00-13:30、17:00-20:00

2025年1月28日（除夕當天）：四個取餐時段 10:00、12:00、14:00、16:00

早鳥優惠：於2025年1月18日（六）前完成訂購，享有9折優惠。

滿額好禮：消費滿新台幣5,000元，贈送「裸麥環保餐具組」乙組（數量有限，送完為止）。

限量年菜：「藏粵一品鮑魚佛跳牆」限量50組，預購時請儘早下單以確保有份。