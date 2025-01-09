冬季的日本，銀白的雪景與溫暖的溫泉共同編織出一幅獨特的畫卷。無論是欣賞壯麗的雪之迴廊，還是浸泡於富含療癒成分的天然泉水中，這些都是冬日旅行者無法抗拒的魅力所在。Booking.com特別精選五大日本雪景溫泉目的地，從北海道的登別地獄谷到青森縣的淺蟲溫泉，一同領略雪與湯交織的冬日詩篇。
推薦閱讀：大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。
▲▼日本五大雪景溫泉！從北海道到九州五個結合雪景與溫泉的日本秘境推薦 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理
位於北海道的登別市，以其獨特的地熱奇景和療癒溫泉而聞名。當地的地獄谷火山口擁有直徑 450 公尺的壯觀景象，火山泥漿翻滾，硫磺氣味瀰漫，宛如人間地獄。這些泉水來自火山活動的天然恩賜，被稱為「地獄溫泉」，據說受到神秘的「湯鬼神」守護，為當地居民祈福。冬季到訪登別，旅人不僅可以享受白雪覆蓋下的寧靜景致，還能入住「第一滝本館」。這座旅館擁有佔地 1500 坪的溫泉大浴場，提供硫磺泉、芒硝泉等五種泉質，以及多達 35 座浴池，為旅人帶來多元的溫泉體驗。特設的「湯守」更全天監控泉質，確保每位旅客都能享受到純淨的泉水，這一切使登別成為冬季旅遊的絕佳選擇。
▲「第一滝本館」設有佔地 1500 坪的溫泉大浴場，提供共有 35 座功效各異的浴池 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理
遠離北海道的熊本縣南小國，深藏於阿蘇群山中的黑川溫泉則是一片靜謐的鄉村秘境。當地以「藥師之湯」著稱，泉質為鈉氯化物硫酸鹽泉，泉溫高達80至100度，不僅對健康大有裨益，更讓旅人感受到溫暖與舒適的雙重呵護。冬季的黑川溫泉格外迷人，每年12月至翌年3月期間舉辦的「湯明」活動，為這座小鎮增添一抹浪漫氣息。夜晚的竹燈沿著河川懸掛，與古老的木造建築相映成趣，讓人仿佛置身童話世界。Booking.com 推薦旅人入住「黑川溫泉奧之湯日式旅館」，這間旅館以其豐富的湯池設施著稱，包括傳統浴池、露天河浴池，以及充滿神秘感的洞窟浴池。旅館還提供黑川地區特有的蒸煮場，讓旅人在品嚐地道美食的同時，也能感受自然的原始魅力。
▲南小國「黑川溫泉奧之湯日式旅館」 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理
岩手縣八幡平市則以其壯麗的雪之迴廊而成為冬季旅行的熱點。這裡的雪牆高達 8 公尺，形成令人屏息的壯觀景象，被譽為「日本最長的雪之迴廊」。安比高原以其絕佳的雪質與溫泉吸引著無數旅人，當地的溫泉富含鈉離子與偏矽酸，對肌膚有極佳的保養作用，因此被稱為「美肌泉湯」。位於安比高原的「ANA InterContinental Appi Kogen Resort」不僅提供多種溫泉設施，還是 Booking.com 認證的 Travel Proud 旅宿。旅館的室內浴池以檜木與岩石設計，讓人倍感舒適，室外浴池則讓旅人能在欣賞銀白雪景的同時，享受溫暖的泉水滋潤。夜晚的星空與日間的雪景交織，更為旅人的冬日記憶增添無限色彩。
▲岩手縣「八幡平市」 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理
在關東地區的群馬縣水上町，溫泉文化同樣深厚。當地的「寶川溫泉」以其「天下第一大露天溫泉風呂」聞名，廣闊的泉區建於寶川河畔，泉水每日湧出超過 1800 公升。旅人可在覆雪的冬日中，浸泡於開闊的溫泉之中，感受自然的壯麗與泉水的溫暖，這裡也是滑雪愛好者的理想放鬆地點。
▲群馬縣「水上町」因多元泉種，被譽為「溫泉寶庫」，其中「水上18湯」泉質以硫酸溫泉為主，具有優異的鎮定消炎功效 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理
青森縣的淺蟲溫泉則以其多樣化的泉質選擇而著稱。旅人可體驗從強酸性到可飲用溫泉的多重魅力。Booking.com 推薦入住擁有超過 400 年歷史的「椿館日式旅館」，這裡曾接待過日本皇室，並以藝術與美食文化著稱。旅館提供以溫泉水製作的懷石料理，讓旅人在享受療癒泉水的同時，也能品嚐到當地的獨特風味。
▲青森縣「淺蟲市」有強酸性酸湯溫泉和可飲用的淺蟲溫泉，八甲田山區還有壯觀的雪怪樹冰、冰瀑 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理
Booking.com 日本五大雪景溫泉地點
官網：https://www.booking.com/index.zh-tw.html
北海道登別市 – 地獄谷溫泉與第一滝本館
特點：火山地熱景觀，地獄谷硫磺泉濃烈，宛如地獄般壯觀。
推薦住宿：「第一滝本館」，擁有1500坪溫泉區，提供5種泉質與35座浴池。
冬季亮點：白雪覆蓋山頭與地獄谷的蒸氣瀰漫，視覺與觸覺的雙重饗宴。
熊本縣南小國 – 黑川溫泉與藥師之湯
特點：隱藏於阿蘇群山中的鄉村秘境，鈉氯化物硫酸鹽泉高達80-100℃，療癒身心。
推薦住宿：「黑川溫泉奧之湯日式旅館」，提供9種湯池與黑川特有蒸煮場。
冬季亮點：「湯明」活動點亮河川竹燈，夜晚景致浪漫如童話。
岩手縣八幡平市 – 八幡平雪之迴廊與安比高原
特點：雪牆高達8公尺，壯觀的雪之迴廊與「奇蹟之雪」聞名。
推薦住宿：「ANA InterContinental Appi Kogen Resort」，提供美肌溫泉與私人檜木浴池。
冬季亮點：日間賞雪，夜晚仰望滿天星辰，享受雪景與溫泉的結合。
群馬縣水上町 – 寶川溫泉與天下第一大露天風呂
特點：「溫泉寶庫」，寶川溫泉以每分鐘湧出1800公升泉水打造寬廣露天風呂。
推薦住宿：「寶川溫泉汪泉閣」，擁有5座露天溫泉與1座室內溫泉。
冬季亮點：雪覆河畔，體驗滑雪後的極致放鬆。
青森縣淺蟲市 – 酸湯與淺蟲溫泉
特點：從強酸性溫泉到可飲用泉水，滿足多樣需求，具舒緩風濕與美肌功效。
推薦住宿：「椿館日式旅館」，擁有9處源泉，提供以溫泉水烹製的懷石料理。
冬季亮點：雪怪樹冰與冰瀑奇景，體驗極致冬日魅力。