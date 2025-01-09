冬季的日本，銀白的雪景與溫暖的溫泉共同編織出一幅獨特的畫卷。無論是欣賞壯麗的雪之迴廊，還是浸泡於富含療癒成分的天然泉水中，這些都是冬日旅行者無法抗拒的魅力所在。Booking.com特別精選五大日本雪景溫泉目的地，從北海道的登別地獄谷到青森縣的淺蟲溫泉，一同領略雪與湯交織的冬日詩篇。



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▲▼日本五大雪景溫泉！從北海道到九州五個結合雪景與溫泉的日本秘境推薦 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理



位於北海道的登別市，以其獨特的地熱奇景和療癒溫泉而聞名。當地的地獄谷火山口擁有直徑 450 公尺的壯觀景象，火山泥漿翻滾，硫磺氣味瀰漫，宛如人間地獄。這些泉水來自火山活動的天然恩賜，被稱為「地獄溫泉」，據說受到神秘的「湯鬼神」守護，為當地居民祈福。冬季到訪登別，旅人不僅可以享受白雪覆蓋下的寧靜景致，還能入住「第一滝本館」。這座旅館擁有佔地 1500 坪的溫泉大浴場，提供硫磺泉、芒硝泉等五種泉質，以及多達 35 座浴池，為旅人帶來多元的溫泉體驗。特設的「湯守」更全天監控泉質，確保每位旅客都能享受到純淨的泉水，這一切使登別成為冬季旅遊的絕佳選擇。▲「第一滝本館」設有佔地 1500 坪的溫泉大浴場，提供共有 35 座功效各異的浴池 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理遠離北海道的熊本縣南小國，深藏於阿蘇群山中的黑川溫泉則是一片靜謐的鄉村秘境。當地以「藥師之湯」著稱，泉質為鈉氯化物硫酸鹽泉，泉溫高達80至100度，不僅對健康大有裨益，更讓旅人感受到溫暖與舒適的雙重呵護。冬季的黑川溫泉格外迷人，每年12月至翌年3月期間舉辦的「湯明」活動，為這座小鎮增添一抹浪漫氣息。夜晚的竹燈沿著河川懸掛，與古老的木造建築相映成趣，讓人仿佛置身童話世界。Booking.com 推薦旅人入住「黑川溫泉奧之湯日式旅館」，這間旅館以其豐富的湯池設施著稱，包括傳統浴池、露天河浴池，以及充滿神秘感的洞窟浴池。旅館還提供黑川地區特有的蒸煮場，讓旅人在品嚐地道美食的同時，也能感受自然的原始魅力。▲南小國「黑川溫泉奧之湯日式旅館」 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理岩手縣八幡平市則以其壯麗的雪之迴廊而成為冬季旅行的熱點。這裡的雪牆高達 8 公尺，形成令人屏息的壯觀景象，被譽為「日本最長的雪之迴廊」。安比高原以其絕佳的雪質與溫泉吸引著無數旅人，當地的溫泉富含鈉離子與偏矽酸，對肌膚有極佳的保養作用，因此被稱為「美肌泉湯」。位於安比高原的「ANA InterContinental Appi Kogen Resort」不僅提供多種溫泉設施，還是 Booking.com 認證的 Travel Proud 旅宿。旅館的室內浴池以檜木與岩石設計，讓人倍感舒適，室外浴池則讓旅人能在欣賞銀白雪景的同時，享受溫暖的泉水滋潤。夜晚的星空與日間的雪景交織，更為旅人的冬日記憶增添無限色彩。▲岩手縣「八幡平市」 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理在關東地區的群馬縣水上町，溫泉文化同樣深厚。當地的「寶川溫泉」以其「天下第一大露天溫泉風呂」聞名，廣闊的泉區建於寶川河畔，泉水每日湧出超過 1800 公升。旅人可在覆雪的冬日中，浸泡於開闊的溫泉之中，感受自然的壯麗與泉水的溫暖，這裡也是滑雪愛好者的理想放鬆地點。▲群馬縣「水上町」因多元泉種，被譽為「溫泉寶庫」，其中「水上18湯」泉質以硫酸溫泉為主，具有優異的鎮定消炎功效 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理青森縣的淺蟲溫泉則以其多樣化的泉質選擇而著稱。旅人可體驗從強酸性到可飲用溫泉的多重魅力。Booking.com 推薦入住擁有超過 400 年歷史的「椿館日式旅館」，這裡曾接待過日本皇室，並以藝術與美食文化著稱。旅館提供以溫泉水製作的懷石料理，讓旅人在享受療癒泉水的同時，也能品嚐到當地的獨特風味。▲青森縣「淺蟲市」有強酸性酸湯溫泉和可飲用的淺蟲溫泉，八甲田山區還有壯觀的雪怪樹冰、冰瀑 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理

Booking.com 日本五大雪景溫泉地點

官網：https://www.booking.com/index.zh-tw.html



北海道登別市 – 地獄谷溫泉與第一滝本館

特點：火山地熱景觀，地獄谷硫磺泉濃烈，宛如地獄般壯觀。

推薦住宿：「第一滝本館」，擁有1500坪溫泉區，提供5種泉質與35座浴池。

冬季亮點：白雪覆蓋山頭與地獄谷的蒸氣瀰漫，視覺與觸覺的雙重饗宴。



熊本縣南小國 – 黑川溫泉與藥師之湯

特點：隱藏於阿蘇群山中的鄉村秘境，鈉氯化物硫酸鹽泉高達80-100℃，療癒身心。

推薦住宿：「黑川溫泉奧之湯日式旅館」，提供9種湯池與黑川特有蒸煮場。

冬季亮點：「湯明」活動點亮河川竹燈，夜晚景致浪漫如童話。



岩手縣八幡平市 – 八幡平雪之迴廊與安比高原

特點：雪牆高達8公尺，壯觀的雪之迴廊與「奇蹟之雪」聞名。

推薦住宿：「ANA InterContinental Appi Kogen Resort」，提供美肌溫泉與私人檜木浴池。

冬季亮點：日間賞雪，夜晚仰望滿天星辰，享受雪景與溫泉的結合。



群馬縣水上町 – 寶川溫泉與天下第一大露天風呂

特點：「溫泉寶庫」，寶川溫泉以每分鐘湧出1800公升泉水打造寬廣露天風呂。

推薦住宿：「寶川溫泉汪泉閣」，擁有5座露天溫泉與1座室內溫泉。

冬季亮點：雪覆河畔，體驗滑雪後的極致放鬆。



青森縣淺蟲市 – 酸湯與淺蟲溫泉

特點：從強酸性溫泉到可飲用泉水，滿足多樣需求，具舒緩風濕與美肌功效。

推薦住宿：「椿館日式旅館」，擁有9處源泉，提供以溫泉水烹製的懷石料理。

冬季亮點：雪怪樹冰與冰瀑奇景，體驗極致冬日魅力。