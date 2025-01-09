超商最強草莓甜點回來了！全家近年來的草莓季引領話題，其中大爆紅的整顆新鮮草莓大福和草莓泡芙，一開賣就成為搶購人氣商品，在各大社群掀起各種開箱試吃。今年，最夯的草莓大福和草莓泡芙確定強勢回歸，上次沒搶到的草莓控，這次千萬部要再錯過堪稱台灣超商最強草莓甜點。
▲全家草莓大福、草莓泡芙回歸 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
大膽挑戰甜點界的新高度「草莓泡芙」，以純黑色的泡芙外皮，搭配粉嫩草莓卡士達鮮奶油，內餡霸氣夾入整顆新鮮草莓，口感豐富又極具視覺衝擊，只要銅板價49元就能吃到，於即日起正式回歸，搭配中杯以上的咖啡還可享有半價優惠，超佛心。
▲全家草莓泡芙有整顆草莓和草莓卡士達搭配 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
而最受歡迎的經典「草莓大福」則是將在1/15登場，將整顆新鮮多汁的台灣草莓包裹於Q軟的大福皮與綿密紅豆餡之中，每一口都能感受到草莓的酸甜與綿密紅豆，成為眾人心目中不敗的甜點首選。售價42元，同樣搭配中杯以上的咖啡就可以用21元加購，是草莓控的日常小確幸。
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▲全家草莓大福42元，搭配中杯咖啡可享半價優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理
全家草莓季
品項：
草莓大福 42元，1/15上市
草莓泡芙 49元
優惠活動：購買中杯以上咖啡，享指定minimore甜品全品項半價優惠。