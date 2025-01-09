超商最強草莓甜點回來了！全家近年來的草莓季引領話題，其中大爆紅的整顆新鮮草莓大福和草莓泡芙，一開賣就成為搶購人氣商品，在各大社群掀起各種開箱試吃。今年，最夯的草莓大福和草莓泡芙確定強勢回歸，上次沒搶到的草莓控，這次千萬部要再錯過堪稱台灣超商最強草莓甜點。



▲全家草莓大福、草莓泡芙回歸 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



大膽挑戰甜點界的新高度「草莓泡芙」，以純黑色的泡芙外皮，搭配粉嫩草莓卡士達鮮奶油，內餡霸氣夾入整顆新鮮草莓，口感豐富又極具視覺衝擊，只要銅板價49元就能吃到，於即日起正式回歸，搭配中杯以上的咖啡還可享有半價優惠，超佛心。



▲全家草莓泡芙有整顆草莓和草莓卡士達搭配 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家草莓季

品項：

草莓大福 42元，1/15上市

草莓泡芙 49元

優惠活動：購買中杯以上咖啡，享指定minimore甜品全品項半價優惠。