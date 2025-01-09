為迎接農曆新年，全家與迪士尼聯名推出「金賀鴨」活動，以唐老鴨系列最富有的角色「史高治叔叔」為主題，打造三大亮點商品。從百分百中獎的「新春好運呱呱卡」、療癒系「唐老鴨捏捏球」到喜氣洋洋的金飯糰和搖搖茶吧春節造型，讓大家從吃喝到收藏都感受到滿滿財運與幸福感。



▲▼全家春節唐老鴨刮刮卡、唐老鴨飲料杯 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家唐老鴨新春好運呱呱卡

這次「金賀鴨」活動推出的「新春好運呱呱卡」，每位購買者都能享受中獎的小確幸，每張售價200元，內含同等價值的禮物卡，並有機會刮中高達1488元購物金。呱呱卡以抱著大筆鈔票的「史高治叔叔」為主題設計，象徵財運滾滾來。另外，唐老鴨捏捏球系列更是不容錯過，消費滿168元即可加價49元獲得隨機款，每款角色如唐老鴨、黛西鴨等皆融入滿滿新春喜氣，可愛又充滿療癒感，數量有限，把握機會入手。▲▼全家春節唐老鴨刮刮卡、唐老鴨捏捏球療癒小物 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理不僅如此，全家將經典的金飯糰與搖搖茶吧包裝換上全新裝扮，以「史高治叔叔」與唐老鴨家族作為主角。六款金飯糰結合經典口味如鮪魚、肉鬆，外包裝更增添新春紅金色調，象徵新的一年咬住財氣；搖搖茶吧的杯身設計也滿滿都是唐老鴨元素，左手金飯糰右手搖搖茶吧的畫面萌力十足，是不可錯過的過年限定選擇。▲▼全家春節限定金飯糰與搖搖茶吧包裝換上唐老鴨系列造型 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理除了全家和唐老鴨的金賀鴨聯名，全家同步推出一系列全通路獨家療癒商品，包含來自日本的「胡子碰碰」與超人氣「蠟筆小新」系列。胡子碰碰馬克杯、夜燈組等周邊實用又可愛。蠟筆小新則是有公仔控會愛的糖果機系列，而超巨大日式鐵板炒麵，除了份量震撼之外還加送限定角色貼紙，在新年期間感受更多幸福感。▲▼全家春節療癒小物胡子碰碰、蠟筆小新周邊推薦 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​史努比鐵粉會搶翻的「歐拉夫陶瓷杯巧克力沖泡飲組」，呆萌的歐拉夫馬克杯配上巧克力沖泡飲，只有全家才買得到。另有可口可樂北極熊禮盒與農心辛拉麵分享組等商品，實用與收藏兼具，讓過年禮物選擇更加豐富，千萬別錯過。推薦閱讀： 尾牙中獎就靠星巴克！金色財神杯先喝發財水，再送星巴克買一送一券。 ▲▼全家春節療癒小物胡子碰碰、歐拉夫周邊推薦 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

販售時間：1/8~2/4，限量10萬張

售價：200元

說明：卡片內含「200元禮物卡」，並有100%加碼獎項，有機會獲得「20元購物金」或「40元購物金」或「60元購物金」或「100元購物金」或「1488元購物金」。



全家唐老鴨系列捏捏球

活動時間：1/8~2/4

活動說明：購買全店指定商品單筆消費滿168元，即可+49元加購捏捏球乙顆，共6款，隨機出貨。

捏捏球造型：多金鴨、唐老鴨、黛西鴨、休依鴨、杜依鴨、路依鴨



全家新年胡子碰碰周邊推薦

胡子碰碰造型馬克杯沖調組 優惠439元(原價499元)，全通路獨家。

胡子碰碰造型夜燈組 優惠990元(原價1099元)，全通路獨家。

胡子碰碰造型迴力車 優惠149元(原價199元)，全通路獨家。

胡子碰碰絨毛提袋 優惠249元(原價299元)，全通路獨家。



胡子碰碰瓶蓋公仔(全通路獨家)

款式：基本款/笑臉款/夜光效果/羅德里格斯-橘/羅德里格斯-黃

活動時間：即日起~114/02/04

活動機制：

1、購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件+49元，即可獲得「胡子碰碰瓶蓋公仔」乙個(共5款，隨機出貨不可挑款)。

2、購買指定20元(含)以上飲料冰品任10件+245元，即可獲得「胡子碰碰瓶蓋公仔」整組(每款各1個)，商品數量有限，售完為止。



全家蠟筆小新系列商品

蠟筆小新糖果機 159元，第2件6折，任選4件499元，全通路獨家。

蠟筆小新日式鐵板炒麵附角色貼紙(隨機) (全通路獨家)699元，優惠499元。



全家可口可樂北極熊變裝禮盒

販售機制：「可口可樂」指定35元系列任2瓶加249元可獲得限量「可口可樂北極熊變裝禮盒」乙組。，全通路獨家。

全家農心超巨辛杯麵分享組

售價：439元(原價499元)，全通路獨家。



全家歐拉夫陶瓷杯巧克力沖泡飲組

售價：439元(原價499元)，全通路獨家。