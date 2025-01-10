2025年出國玩先卡位！出國玩先搶機票、搶行程，這次KKday特別為粉絲們的2025出國行程搶先預習，無論是日本賞櫻、韓國賞櫻的機票與行程，還有賞櫻郵輪，讓粉絲們通通趁早先搶起來，出發日本賞櫻、韓國賞櫻拍美照。



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▲▼KKday日本賞櫻機票 韓國賞櫻行程推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理



KKday日本賞櫻機票、行程推薦

KKday這次除了針對2025年度必玩國際行程，如藝術迷最愛的瀨戶內國際藝術季、賽車迷期待的F1日本大獎賽、音樂迷朝聖的Coachella音樂節，以及運動迷熱愛的澳洲網球公開賽等活動，搶先推出行程推薦之外，更特別針對春季推出日本櫻花季機票開賣，更有勝尾寺、合掌村等專屬團行程，絕對要搶先卡位買起來。▲▼KKday2025旅遊人氣行程必買推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理針對日本櫻花季，KKday特別推出多款賞櫻與新景點專屬團，推薦東京、大阪機票分別10,900元與11,888元起，搭配勝尾寺、合掌村等一日遊行程，價格1,465元起。為了方便安排行程，也通出關東賞櫻、富士山賞櫻、伊豆賞櫻等一日遊行程，還有MSC榮耀號、歌詩達郵輪莎倫娜號的郵輪賞櫻行程，提供更多玩法。▲▼KKday日本賞櫻機票 日本賞櫻行程推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理韓國賞櫻行程則可以先搶便宜機票，德威航空、濟州航空的機票與機加酒皆推出優惠，最低每人6999元起。同時還有首爾賞櫻、鎮海櫻花節等賞櫻行程，早鳥優惠6折起，最低每人2000元有找。加碼推薦韓國新景點濟州島的「Lunafall」光影藝術公園、沈浸式「濟州水世界」媒體藝術公園，以及大小朋友都能玩的「HARIBO小熊軟糖快樂世界」，安排賞櫻旅遊也能同時玩起來。▲▼KKday韓國賞櫻機票 韓國賞櫻行程推薦 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

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