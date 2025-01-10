星巴克買一送一哪次不喝！為了迎接一年一度的國際感謝日，星巴克於今日2025/1/10無預警推出限時快閃買一送一優惠，9小時快閃限定經典咖啡、星冰樂和最新回歸的「維也納風奶香那堤」和新飲料「奶香抹茶那堤」，通通都有買一送一，讓大家在特別的感謝日請好朋友、同事喝一杯星巴克感謝他的陪伴和照顧。



▲▼星巴克買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

