星巴克買一送一哪次不喝！為了迎接一年一度的國際感謝日，星巴克於今日2025/1/10無預警推出限時快閃買一送一優惠，9小時快閃限定經典咖啡、星冰樂和最新回歸的「維也納風奶香那堤」和新飲料「奶香抹茶那堤」，通通都有買一送一，讓大家在特別的感謝日請好朋友、同事喝一杯星巴克感謝他的陪伴和照顧。
▲▼星巴克買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
此次，星巴克國際感謝日買一送一好友分享優惠，於今日上午11時至晚間8時期間，只要至全台星巴克門市購買兩杯大杯（含）以上相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即可享買一送一優惠。每人、每次最多可享「買二送二」的超值優惠，飲品僅限當場領取，就趁優惠微翹班喝一杯星巴克。
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▲▼星巴克買一送一1/10一日快閃 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
星巴克買一送一
活動時間：2025/1/10(五)
活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
注意事項：
1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。
6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。