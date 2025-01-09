清原買一送一只有雙北人才有！清原芋圓為了迎接春節到來，特意推出全新「花生戀串串」日系甜點，Ｑ彈的糰子只有雙北門市獨家限定，並推出兩天快閃買一送一優惠，只要一個銅板50元就能擁有兩串糰子，兩天快閃限定買一送一優惠，帶給雙北人療癒下午時光。



▲▼清原買一送一 花生戀串串新品優惠 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理



清原買一送一 花生戀串串新品優惠

售價：50元/支

優惠內容：買一送一（不限購買數量）

活動期間：2025/1/16~1/17

地點：雙北區域限定門市（新北林口仁愛店除外）

注意事項：

1、店家外送及第三方外送平台不適用。

2、不可與其他優惠疊加。

3、活動數量有限，售完為止。

4、含有花生及牛奶製品，過敏者請慎食。