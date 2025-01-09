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清原買一送一！雙北限定「清原買一送一」只有2天，25元糰子串要吃。

清原 買一送一 台北甜點 優惠
2025-01-09 22:10:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：清原芋圓
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編輯 鄭雅之

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清原買一送一只有雙北人才有！清原芋圓為了迎接春節到來，特意推出全新「花生戀串串」日系甜點，Ｑ彈的糰子只有雙北門市獨家限定，並推出兩天快閃買一送一優惠，只要一個銅板50元就能擁有兩串糰子，兩天快閃限定買一送一優惠，帶給雙北人療癒下午時光。

▲▼清原買一送一 花生戀串串新品優惠 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理



清原新品「花生戀串串」選用台灣在地糯米製成Ｑ彈糰子，再淋上香甜煉乳、撒上花生粉，經典的日式糰子無論是一人獨享，還是趁買一送一優惠揪人一起吃下午茶，都是最愜意的享受。這次優惠僅限雙北地區的門市，1/16、1/17兩天限定登場，每日數量有限，趁早去排隊搶吃。

推薦閱讀：海底撈火鍋更狂了！巨無霸糖葫蘆免費吃，TOP 5鍋底第一名不是麻辣鍋。

▲▼清原買一送一 花生戀串串新品優惠 / 清原 提供、WalkerLand窩客島整理



 

清原買一送一 花生戀串串新品優惠

售價：50元/支
優惠內容：買一送一（不限購買數量）
活動期間：2025/1/16~1/17
地點：雙北區域限定門市（新北林口仁愛店除外）
注意事項：
1、店家外送及第三方外送平台不適用。
2、不可與其他優惠疊加。
3、活動數量有限，售完為止。
4、含有花生及牛奶製品，過敏者請慎食。

 

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