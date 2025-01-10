信義區也能大吃螺獅粉！超人氣螺獅粉「小螺波」這次在信義區市政府站打造全新分店，姐妹逛街也能約吃螺獅粉。同時本次還推出新品「火山排骨螺螄粉」，超狂肉肉山、南洋香料風味，讓螺獅粉控約衝信義區挑戰全新吃法。



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▲▼信義區新開店 小螺波螺獅粉 / 小螺波提供、WalkerLand窩客島整理



小螺波信義店

小螺波信義店靠近捷運市政府站，讓附近約逛街的姐妹、或是平日上班族約吃飯都有新選擇，一旁更是信義區飲料一條街，吃碗螺獅粉配奶茶剛剛好。至今小螺波已經有6間分店，在西門、公館、板橋、永和，以及慶城街，通通都能吃到道地的螺獅粉。▲新開店 小螺波螺獅粉信義店 / 小螺波提供、WalkerLand窩客島整理除了經典的螺獅粉之外，這次小螺波更推出新品「火山排骨螺螄粉」，特別使用溫體豬龍骨並以香茅、南薑等香料慢火燉煮，搭配特製酸辣醬汁，濃郁香氣撲鼻，排骨軟嫩又帶勁，打造南洋風的酸辣滋味。此外再搭配螺螄粉特有的滑Q口感，這一碗絕對是粉絲必吃。▲小螺波螺獅粉新品 火山排骨螺螄粉 / 小螺波提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台北市信義區永吉路30巷157弄2號

電話：02-8768-3378