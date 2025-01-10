週末就到中山站逛市集！每年最重要的春節年假即將到來，過年前一定要先採買年貨，補充家裡的零食庫。這次，有趣市集在心中山規劃長達10天「好年味市集：鬧熱心中山-財蛇到！」，超過60攤美食、文創、手作、服飾等風格小店進駐，更有霹靂布袋戲、財神爺表演增添濃厚的過年氛圍，在過年前不妨找個時間來中山站逛逛市集。



▲▼中山站有趣市集春節年貨街必逛/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理



中山站有趣市集 鬧熱心中山-財蛇到

日期：2025/01/17(五)~2025/01/26(日)

時間：

週一~週四 14:00~20:00

週五 17:00~21:00

週六 14:00~21:00

週日 14:00~20:30

地點：捷運心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園)