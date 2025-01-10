週末就到中山站逛市集！每年最重要的春節年假即將到來，過年前一定要先採買年貨，補充家裡的零食庫。這次，有趣市集在心中山規劃長達10天「好年味市集：鬧熱心中山-財蛇到！」，超過60攤美食、文創、手作、服飾等風格小店進駐，更有霹靂布袋戲、財神爺表演增添濃厚的過年氛圍，在過年前不妨找個時間來中山站逛逛市集。
▲▼中山站有趣市集春節年貨街必逛/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理
此次，有趣市集匯聚多元美食品牌，從創意台式炸雞到經典韓式料理應有盡有。週末炸雞俱樂部推出市集限定「小青龍極嫩啤酒炸雞」，口感酥脆鮮嫩；而韓國品牌本家長壽村帶來多道養生湯品，包括牛尾年糕湯與彩虹串煎，象徵五福臨門的美好寓意。
▲▼中山站有趣市集超過60個攤位齊聚/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理
甜點控也別錯過米弎豆お菓子処的冬季限定「雪の娘 莓大福」，或Her呷雞蛋糕的「爆漿花生湯圓」和奶酥厚片系列，讓每一口都充滿驚喜。來自高雄的明宏拔絲地瓜則推出限定「明宏芋頭酥餅」與三款特色拔絲地瓜口味。
▲▼中山站有趣市集甜點首推草莓大福、拔絲地瓜/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理
除了品嚐美味，市集也帶來豐富的藝術與手作商品。「隅生心工」的柴窯陶藝品和春節限定布作作品充滿自然溫暖氣息；「花萸菓蒔」用乒乓菊與蝴蝶蘭等花材帶來新春祝福；泰式調飲品牌MUUDY更創意推出「蒸蒸日上蝴蝶酥小禮盒」，以迷你蒸籠造型融入節慶喜氣。現場還有「財運籤筒打卡點」與「好日吉紅包互動」，讓參與者在趣味體驗中迎接財運新年。
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▲▼中山站有趣市集有多家文創手作風格店/ 有趣市集 提供、WalkerLand窩客島整理
中山站有趣市集 鬧熱心中山-財蛇到
日期：2025/01/17(五)~2025/01/26(日)
時間：
週一~週四 14:00~20:00
週五 17:00~21:00
週六 14:00~21:00
週日 14:00~20:30
地點：捷運心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園)