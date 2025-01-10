日本知名連鎖豬排品牌「吉豚屋」迎接來台十周年，宣布將於2025年1月10日在新北市永和區開設全新分店，成為新北市的第二家據點。此次新店選址於捷運頂溪站2號出口附近，步行不到1分鐘即可抵達，交通便利性極高，為當地居民及來往旅客帶來了全新的美食體驗，也為永和區的美食版圖注入新的亮點。



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▲永和豬排再加1！吉豚屋豬排店1/10永和店開幕，人氣主打豬排199元 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理



「吉豚屋」自1998年創立以來，憑藉專業的炸豬排技術與高品質用餐體驗，成為日本第一的連鎖豬排品牌，其影響力更遍及全球。現今，該品牌的分店已遍布日本、泰國、香港、中國及台灣等多地，全球總數超過550間。同時，吉豚屋也榮獲台灣網友票選為十大日式餐飲品牌之一，其高人氣與品質備受信賴。



▲吉豚屋也榮獲台灣網友票選為十大日式餐飲品牌之一 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理

為了慶祝永和分店的盛大開幕，吉豚屋特別推出限時優惠活動，讓豬排控盡享經典美味。自1月10日至1月12日，三款人氣主打商品「腰內豬排丼（竹）」、「腰內豬排定食」及「腰內豬排咖哩（竹）」將以特惠價199元供應，最高折扣可達90元，實為不可錯過的美食饗宴。此次優惠活動無疑將吸引眾多美食愛好者蜂擁而至，共襄盛舉。▲為了慶祝永和分店的盛大開幕，吉豚屋特別推出限時優惠活動 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理

吉豚屋 永和分店

地址：新北市永和區永和路二段215號1樓

電話：（02）2231-0031

開幕日期：2025年1月10日



吉豚屋 永和分店開幕優惠

活動期間：自1月10日至1月12日

活動內容：三款人氣主打商品「腰內豬排丼（竹）」、「腰內豬排定食」及「腰內豬排咖哩（竹）」特惠價199元。