換你當魷魚遊戲玩家！全聯與Netflix攜手合作打造「全聯魷戲中心直贏店」，將於1/11起在松山文創園區二號倉庫盛大登場，帶來全台唯一沉浸式的《魷魚遊戲》場景體驗。為期23天的限定活動分為兩大階段，第一階段為「魷戲體驗場」，玩家可挑戰三大經典關卡；第二階段則開放場景拍照，更有粉紅守衛、3.5米巨型英熙娃娃等精采打卡熱點。只需下載並註冊全支付即可免費入場，挑戰闖關贏魷點，讓人想親身體驗影集中的緊張刺激。



▲▼台北松菸全聯Ｘ魷魚遊戲快閃免費入場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



展場內的「魷戲體驗場」於1/11~1/19限定開放，三大闖關遊戲等你來挑戰。首關「123福利熊」需要在3.5米高的巨型英熙娃娃的注視下定格，通過者可獲得魷點獎勵；第二關「冰箱繞圈圈」考驗記憶與速度，玩家需根據螢幕提示搜集正確的食材；第三關「OX試吃攤」則是靠運氣決定獎品，從聯名麵包到高額魷點都有可能。完成闖關後，玩家還可進入隱藏控制室，打卡專屬的遊戲發票，留下獨特的體驗回憶。▲▼台北松菸全聯Ｘ魷魚遊戲快閃規劃三大闖關遊戲 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝第二階段「拍照體驗場」於1月20日至2月2日登場，讓遊客輕鬆感受場景魅力。全場設有彩色樓梯迷宮、玩家頭像牆等影迷必拍場景，還有金豬撒幣秀為闖關贏家帶來儀式感十足的榮耀瞬間。每逢週末，戶外快閃活動還可能出現影集中的經典「畫片挑戰」或「OX GAME」，讓松菸的每位遊客都有機會成為贏家，體驗魷魚遊戲的趣味魅力。▲▼台北松菸全聯Ｘ魷魚遊戲快閃第二波為拍照體驗場 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​除了好玩與好拍，展場內的「快閃店中店」提供一系列限定周邊商品，包含聯名襪子、筆記本、撲克牌、徽章、馬克杯、提袋等，其中數量有限的魷魚遊戲中統造型襪要先搶。活動期間，只要參與相關挑戰並成功登錄魷點，就有機會成為抽中88,000魷點的終極贏家。喜歡《魷魚遊戲》的影迷千萬別錯過這場年度盛事，快到松菸體驗影集中的真實場景與緊張刺激。推薦閱讀： 《魷魚遊戲2》導演用心你有看懂嗎？關鍵人物待解謎，第三季走向預測，彩蛋「殺人武器」哲秀娃娃現身了。 ▲▼台北松菸 全聯Ｘ魷魚遊戲快閃獨家販售魷魚遊戲聯名周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​全聯魷戲中心直贏店 活動資訊地點：松山文創園區 二號倉庫（台北市信義區光復南路133號）活動日期：第一階段「魷戲體驗場」：1/11-1/19第二階段「拍照體驗場」：1/20-2/2（1/28休館）時間：最後入場時間為閉館前45分鐘週一至週五：12:00~20:00；週六至週日：10:00~20:00報名方式：本活動限16歲以上自然人免費參加，為維護體驗品質有人數控管，採網路預約( https://qrpass.cc/To/pxPAY/apply.aspx )及部分現場排隊席位。入場方式：全支付為唯一入場門票，請提前下載、註冊、綁定。