台北人搭捷運輕鬆拍花海！誰說賞花一定要大老遠跑山上，距離捷運公館站步行約10分鐘的古亭河濱公園，每到冬季就會搖身變成夢幻賞花秘境，讓台北人週末不用忍受塞車之苦，只要搭捷運就能輕輕鬆鬆欣賞數十萬盆花海。夜幕降臨，還有大型球燈藏在花海中，讓大家白天賞花、夜間賞燈享受不一樣的氛圍。
▲▼台北花海推薦 古亭河濱公園/ 台北水利處 提供、WalkerLand窩客島整理
搶在過年前正式登場的古亭河濱公園花海，以數十萬盆草花打造宛如童話般的浪漫景致，粉色系草花排列呈現出波浪形狀，猶如花毯般的美景隨手拍都超上鏡。並運用顏色鮮豔明亮的黃色系火焰雞冠花設計成金熱波浪貫穿花田，其中更有藍色、紫色的花卉點綴，更顯得繽紛豔麗。花海中間還設有船型眺望台，不僅方便大家登高賞花，從遠處看搭配波浪般的花海，又是另一種美感。
▲▼台北花海推薦「古亭河濱公園」距離捷運公館站步行10分鐘即可抵達/ 台北水利處 提供、WalkerLand窩客島整理
古亭河濱不僅白天賞花浪漫，夜晚更有璀璨燈光秀加持。花海旁鋪設藍白網狀燈飾，隨微風吹拂彷彿閃耀星河。藏於花叢間的大型球燈在夜幕降臨後逐一點亮，讓人彷若步入一場如夢似幻的燈光盛宴。預估賞花期將持續至2月下旬，距離捷運公館站步行僅約10分鐘，賞花後更能順道造訪公館商圈，品嘗在地美食，或前往寶藏巖藝術村探索老街風情，感受台北的多元魅力。
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▲▼台北花海推薦 古亭河濱公園夜間點燈/ 台北水利處 提供、WalkerLand窩客島整理
台北古亭河濱公園花海 最佳賞花期
賞花期：即日起至2025年2月下旬
台北古亭河濱公園花海 交通方式
1.公車：搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，即可見古亭河濱花海。
2.捷運：松山新店線「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，可見古亭河濱花海。
3.北市河濱自行車租借站：景福站
4.Youbike 2.0：臺大檔案展示館站、臺北自來水事業處站、臺大水源修齊會館站、水源路11-1號旁站、捷運公館站(4號出口)站、自來水園區站。
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1.古亭河濱公園籃球場 (PLUS CODE：2G7G+Q7 中正區 台北市)
2.古亭河濱公園心型拱門 (PLUS CODE：2G6H+R2 中正區 台北市)