台北人搭捷運輕鬆拍花海！誰說賞花一定要大老遠跑山上，距離捷運公館站步行約10分鐘的古亭河濱公園，每到冬季就會搖身變成夢幻賞花秘境，讓台北人週末不用忍受塞車之苦，只要搭捷運就能輕輕鬆鬆欣賞數十萬盆花海。夜幕降臨，還有大型球燈藏在花海中，讓大家白天賞花、夜間賞燈享受不一樣的氛圍。



▲▼台北花海推薦 古亭河濱公園/ 台北水利處 提供、WalkerLand窩客島整理



台北古亭河濱公園花海 最佳賞花期

賞花期：即日起至2025年2月下旬



台北古亭河濱公園花海 交通方式

1.公車：搭乘小30、895、311、311區間車、254區間車，至「自來水博物館」站下車，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，即可見古亭河濱花海。



2.捷運：松山新店線「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，可見古亭河濱花海。



3.北市河濱自行車租借站：景福站



4.Youbike 2.0：臺大檔案展示館站、臺北自來水事業處站、臺大水源修齊會館站、水源路11-1號旁站、捷運公館站(4號出口)站、自來水園區站。



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1.古亭河濱公園籃球場 (PLUS CODE：2G7G+Q7 中正區 台北市)

2.古亭河濱公園心型拱門 (PLUS CODE：2G6H+R2 中正區 台北市)