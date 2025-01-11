農曆新年腳步逼近，為了讓家家戶戶在除夕夜不再為準備年夜飯疲於奔命，國聯大飯店特別推出除夕圍爐宴和年菜外帶服務，讓家庭在節日中輕鬆共享美食時光。此次推出的除夕內用圍爐宴每桌10人，售價29,800元，另加10%服務費，提供10道精緻菜色與甜湯，每道佳餚均由飯店中餐行政主廚古來文精心設計。席間更貼心提供秘製烏梅汁無限暢飲，讓家庭聚餐時光更加溫馨舒適。由於場地座位有限，現已開放預訂，額滿為止。



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▲國聯大飯店除夕圍爐宴 / 國聯大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



國聯大飯店的主廚團隊以經典上海料理聞名，由古來文師傅領軍，其掌杓經歷超過40年，專精於將傳統菜色與現代口味融合，為饕客呈現令人難忘的美食饗宴。明年的除夕宴主題定為「祥蛇賀歲團圓宴」，主打珍品花膠罈燒八寶盅、松露上湯蒸龍蝦、極品干貝蠔汁燴黑玉參，以及古法蔭油鮑魚東坡肉等道道佳餚，從前菜、主菜到甜品一應俱全。此外，經典美味如鳳脂金露蒸龍虎斑、金華火腿火烔菜膽燉土雞等，均以高級食材烹製而成，帶給賓客味蕾上的極致享受。這場澎湃的饗宴不僅滿足了大眾對年夜飯的期待，更彰顯了國聯大飯店對美食的極致追求。



針對無法外出用餐的家庭，國聯大飯店同時推出「財蛇納福」年菜外帶套餐，每套12,800元，適合6人共享。這套套餐包含八道菜色，從冷盤到熱菜均精心設計。吉祥如意八味拼盤內含紹興醉雞、和風九孔鮑、香麻海蜇絲等多款風味絕佳的冷盤。熱菜部分則有珍品花膠罈燒八寶盅、蟹粉上湯焗龍蝦、蠔汁鳳眼果燴黑玉參，還有經典的古法蔭油鮑魚東坡肉，搭配荷葉餅一同享用，鹹香入味，口感層次豐富。此外，主廚以鳳脂金露蒸龍虎斑、金華火腿火烔菜膽燉土雞等名菜，為團圓飯增添更多美味選擇，最後以黃金賜福百花糕為整套年菜畫下完美句點。



▲國聯大飯店「財蛇納福」年菜外帶套餐 / 國聯大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

除了套餐選擇外，年菜外帶服務還提供13道單點菜色，價格從280元至2,680元不等，消費者可依需求自由搭配，靈活組合團圓餐。熱門單品如砂鍋醃篤鮮、黃金蟹粉獅子頭、糖醋黃魚，以及鎮江肴肉、花雕醉雞等，皆為飯店熱銷佳餚。珍品花膠罈燒佛跳牆、火烔干貝砂鍋雞等更是外帶選擇中的經典，能為家庭年夜飯增添高貴氛圍。國聯大飯店貼心考量消費者需求，特別設計了免下車取餐服務，讓忙碌的家庭更省時省力。年菜外帶服務即日起接受預訂，至2025年1月18日截止，提貨日期則為1月26日至1月28日，消費者可於預約時段內至飯店方便提取。今年的外帶年菜不僅品項豐富，還兼具口味與實用性，讓家人輕鬆共享圍爐時光。▲國聯大飯店珍品花膠罈燒佛跳牆 / 國聯大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

國聯大飯店 外帶年菜套餐（12,800元/6人份）

吉祥如意八味拼盤(紹興醉雞、和風九孔鮑、香麻海蜇絲、五味軟絲、芝麻烏魚子、水晶肴肉、椒麻牛腱心、花雕元寶)

珍品花膠罈燒八寶盅（附甕）

蟹粉上湯焗龍蝦

蠔汁鳳眼果燴黑玉參

古法蔭油鮑魚東坡肉（附荷葉餅）

鳳脂金露蒸龍虎斑

金華火腿火烔菜膽燉土雞

黃金賜福百花糕



國聯大飯店 外帶年菜單品菜色（280元 ~ 2,680元）

鎮江肴肉：280元

黃金泡菜：320元

鳳尾子魚：380元

花雕醉雞：480元

香麻海蜇絲：680元

古法蔭油東坡肉佐荷葉餅：680元

砂鍋醃篤鮮：720元

瑤柱長年菜：880元

黃金蟹粉獅子頭：980元

糖醋黃魚：1,280元

寧式肴豬腳：1,480元

火烔干貝砂鍋雞：2,680元

珍品花膠罈燒佛跳牆：2,680元



國聯大飯店 外帶年菜 訂購需知

訂購期間：

即日起至2025年1月18日截止。

提貨日期與方式：

提貨日期：2025年1月26日至1月28日。

提貨方式：於預約時段內至國聯大飯店取餐，提供免下車取餐服務。

價格資訊：

年菜套餐：12,800元/6人份。

單品價格：280元至2,680元不等。

訂購方式：

電話或現場預訂，建議提早確認以確保供應。



地址：台北市光復南路200號

詳情請洽：(02)2773-1515分機160、0972-779-606

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