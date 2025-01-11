隨著農曆新年的腳步逐漸接近，準備一頓豐盛的團圓飯成為家家戶戶的重頭戲。台中日月千禧酒店為迎接2025蛇年，特別推出五星級年菜外帶與年禮專案，滿足消費者對精緻美食與便利性的雙重需求。今年的年菜外帶專案涵蓋多道美味佳餚，包括特別設計的「金蛇吐祥組合」，適合六人共享，定價12,800元，若於2025年1月14日前完成預訂並支付全額，還可享早鳥優惠價11,800元。此外，酒店還提供多款單點菜色，包含紹酒紅燒東坡肉、慢燉美國無骨牛小排、龍井蟹黃活波龍等，每道料理都展現了主廚對食材的嚴選與精湛的烹調技術。



▲外帶年菜「金蛇吐祥組合」適合六人共享 / 台中日月千禧提供、WalkerLand窩客島整理



其中，「金蛇吐祥組合」內含六道豐盛佳餚，包括馬祖老酒瑤柱燉雞、海膽醬焗海虎蝦、藤椒醬烤路易斯排、老罈酸菜蒸星斑、参峇醬皇碧綠蔬，以及麻香松阪臘味飯。每道料理皆由酒店廚師團隊精心設計，選材講究，烹調細緻，確保每一口都能品嚐到五星級的品質與風味。其中，紹酒紅燒東坡肉特別受到饕客喜愛，這道經典的杭州名菜以肥瘦均勻的五花肉為主角，搭配紹興酒、醬油與冰糖燜煮兩小時，燉煮過程中，五花肉吸收了濃郁的醬香與酒香，色澤紅亮，肉質軟嫩，入口即化卻不油膩，是一道讓人一試成主顧的經典佳餚。



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▲紹酒紅燒東坡肉特別受到饕客喜愛，這道經典的杭州名菜以肥瘦均勻的五花肉為主角 / 台中日月千禧提供、WalkerLand窩客島整理

慢燉美國無骨牛小排同樣是不可錯過的選擇。這道菜採用油花均勻的美國無骨牛小排，經過紅酒與多種辛香料的醃製，並以小火慢煨，再使用冷泡技術確保入味均勻，呈現酥嫩的口感。龍井蟹黃活波龍則以新鮮的波士頓龍蝦為主要食材，搭配龍井茶與蟹黃熬煮的醬汁蒸煮而成，蟹黃的濃郁鮮美與龍井的清新茶香相輔相成，為年夜飯增添一抹高級感。▲慢燉美國無骨牛小排、龍井蟹黃活波龍同樣是不可錯過的選擇 / 台中日月千禧提供、WalkerLand窩客島整理除了年菜外帶，日月千禧酒店亦推出一系列精選年禮，滿足消費者送禮與自用的多元需求。酒店推出的三款年糕，包括伊比利臘腸蘿蔔糕、東港櫻花蝦鹹年糕，以及福圓椰香甜年糕，皆以傳統工法製作，口感與風味兼具。其中，伊比利臘腸蘿蔔糕以純米漿搭配新鮮蘿蔔絲，並添加伊比利臘腸片、櫻花蝦等高級食材蒸製而成，口感軟糯，層次豐富，味道濃郁。東港櫻花蝦鹹年糕則融合了糯米漿與來自東港的優質櫻花蝦，製作過程中加入豬油蔥增添香氣，鹹香濃郁，入口回味無窮。而福圓椰香甜年糕內餡則採用紅豆與桂圓，並以椰漿提味，經過慢火蒸製，口感Q彈，甜而不膩，深受喜愛。年糕產品的重量約為每條1公斤，單品售價為545元，消費者可選購兩條搭配成「金蛇迎春禮盒」，內含三款口味任選兩條，並贈送日月千禧保冷袋，整盒優惠價990元（原價1,090元）。這些年禮不僅外觀包裝精緻，更兼具實用性與美味，是新年期間送禮的最佳選擇。▲年糕產品的重量約為每條1公斤，單品售價為545元 / 台中日月千禧提供、WalkerLand窩客島整理

台中日月千禧2025年菜外帶主打組合

金蛇吐祥組合：6道菜適合6人共享，原價12,800元，早鳥價11,800元（1/14前完成預訂並全額付款）。

包括：馬祖老酒瑤柱燉雞、海膽醬焗海虎蝦、藤椒醬烤路易斯排、老罈酸菜蒸星斑、参峇醬皇碧綠蔬、麻香松阪臘味飯。



台中日月千禧2025年菜外帶 推薦單品

紹酒紅燒東坡肉：杭州名菜，五花肉肥瘦相間，酒香濃郁，肥而不膩。

慢燉美國無骨牛小排：牛肉軟嫩有嚼勁，紅酒與辛香料慢煨入味。

龍井蟹黃活波龍：波士頓龍蝦配蟹黃和龍井茶醬，鮮香融合清新茶韻。

其他選項如瑤柱閩台御品盅、肯瓊醬烤嫩羊肩，單品價格1,280元至4,280元。



台中日月千禧2025年菜外帶 年糕禮品

伊比利臘腸蘿蔔糕：米漿搭配伊比利臘腸與蘿蔔絲，口感層次豐富。

東港櫻花蝦鹹年糕：糯米漿與東港櫻花蝦，鹹香濃郁。

福圓椰香甜年糕：紅豆桂圓內餡加椰漿，Q彈甜美。

單條售價545元，亦可選購「金蛇迎春禮盒」任選兩條，贈保冷袋，優惠價990元（原價1,090元）。



台中日月千禧2025年菜外帶 訂購需知

預訂期間：即日起至2025年1月21日止。

取貨時間：2025年1月28日（除夕），上午11:00-12:00或下午15:00-16:00。

取貨地點：台中日月千禧酒店1樓旅覓酒吧。

注意事項：僅限現場取貨，恕不提供宅配服務。



台中日月千禧2025年菜外帶 早鳥優惠

金蛇吐祥組合：1月14日前預訂可享早鳥價11,800元。

單品優惠：1月14日前訂購享單品9折優惠。

聯絡方式：

電話：(04) 3705 6066

官網：www.millenniumtaichung.com.tw