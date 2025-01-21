別府地獄溫泉巡禮之餘，別忘了順道來「明礬溫泉湯之花小屋」，設有露天浴池、家庭式浴池、餐廳和紀念品商店，可以品嚐溫泉蛋與地獄烤布丁，走進茅屋當中還能仔細研究常被作為浴鹽使用的湯之花形成過程；倘若時間許可，不妨在園區內的家庭式浴池好好享受明礬溫泉。



▲▼明礬溫泉湯之花小屋/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「藥用湯之花」的製作技術源於江戶時代，2006年3月被指定為「國家重要無形民俗文化財產」，而在距離別府市中心不遠處、免費參觀的「明礬溫泉湯之花小屋」，只要走進茅屋便可以觀看湯之花形成過程。在販賣所也能買得到「藥用湯之花」、含有湯汁花成分的化妝品以及大分特產等商品。▲▼走進明礬溫泉湯之花小屋的茅屋，可以研究湯之花形成過程/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝如果時間許可，不妨在「明礬溫泉湯之花小屋」的家庭式浴池好好享受明磐溫泉，而在位於別府最高的山丘上的露天浴池，享受溫泉同時，還能邊眺望明磐橋、鶴見山、高崎山的壯麗景色；另外，溫泉蛋與地獄烤布丁是「明礬溫泉湯之花小屋」不能錯過的兩樣美食。推薦閱讀： 別府景點不只海地獄！DIY專屬香水「大分香水博物館」，香水迷一定要來。

▲明礬溫泉湯之花小屋設有露天浴池與家庭式浴池/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲明礬溫泉湯之花小屋可以品嚐溫泉蛋與地獄烤布丁/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

明礬溫泉湯之花小屋店家資訊

地址：大分県別府市明礬温泉6組

官網介紹：http://yuno-hana.jp/