建於阿蘇山火山熔岩屑流形成的岩山上、大分知名賞櫻景點「岡城跡」，雖然廢城後城內建築被拆除，但石牆仍保留至今，讓來訪的日本旅遊愛好者得以遙想昔日舊城風華，加上扮演日本武士的工作人員對著壯麗山林吹響號角，恍惚一瞬，彷彿重返平安時代。



▲▼大分歷史景點岡城跡，同時為大分人氣賞櫻景點之一/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



據聞，1185年建於阿蘇山火山熔岩屑流形成、海拔325公尺岩山上的「岡城跡」，彼時因其斷崖峭壁的地理位置優勢以及壯觀的石牆，又被稱作「不破之城」；儘管城內建築在廢城之後遭到拆除，但石牆直至現今仍「堅守崗位」，而坐擁的壯麗風景也值得大家專程來訪，有些Coser也會專程來「岡城跡」取景、拍攝。



▲岡城跡也是日本Coser會專程來取景、拍攝之處/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲扮演日本武士的岡城跡工作人員/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



在「岡城跡」可以眺望九重連山、阿蘇山以及城下町一帶，群山環繞搭配秋色點綴，心境也跟著開闊起來；城內還有種植許多櫻花樹，不僅是人氣大分賞櫻景點，更是「日本櫻花名勝百選」之一，並且每年4月上旬會舉辦「岡城櫻花祭」，屆時也會有城主列隊繞街活動，喜歡賞櫻、參與日本祭典的旅人不妨筆記起來。



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▲▼岡城跡坐擁壯麗的山景，心境也跟著開闊起來/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



岡城跡資訊

地址：大分県竹田市大字会々1650番地

官網介紹：https://okajou.jp/