「2025台北燈節」將於2月2日至16日於台北城熱鬧展開，這場匯聚藝術、文化與創意的年度盛事，每年都吸引無數遊客前來，感受流光溢彩的燈海奇觀。元宵節期間，台北燈節不僅成為一場視覺盛宴，更象徵著新春的歡樂與希望。為滿足燈節期間湧入的旅遊住宿需求，天成飯店集團特別推出「2025台北燈節限定優惠」，涵蓋旗下四間飯店，結合便利位置與親民價格，為遊客提供多樣化的住宿選擇，讓每位旅人都能盡享這場城市慶典的歡樂。





天成飯店集團旗下飯店各有特色，從交通便捷的核心地段到兼具文化與歷史風情的旅遊景點，每一間都為燈節旅客量身打造專屬體驗。位於台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，是交通便利的絕佳選擇。其精緻客房每晚3,329元起，溫馨家庭房每晚5,129元起，無論是親子旅遊還是好友出遊，都能滿足不同需求。旅客可輕鬆搭乘大眾運輸工具前往燈節展區，感受充滿藝術氣息的光影世界。



天成飯店集團「2025台北燈節限定優惠｣

活動日期：2024年2月2日至2月16日

活動優惠：透過官網訂房/電話預訂

台北天成大飯店

精緻客房含早每晚3,329元起，親子三人房含早每晚4,229元起，溫馨家庭房含早每晚5,129元起

另有套房供選擇，優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主



台北花園大酒店

雅緻客房含早每晚4,409元起，雅緻親子房含早每晚5,985元起，雅緻家庭房含早每晚7,109元起

另有套房供選擇，優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主



天成文旅-華山町

華山雙人房含早每晚2,429元起，華山三人房含早每晚3,149元起，華山四人房含早每晚3,689元起

優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主



天成文旅-蜂巢

精緻客房含早每晚2,249元起，豪華三人房含早每晚3,149元起

優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主

專案內容：

1.上述優惠房價為舒適客房住宿乙晚(依照房型人數提供早餐)

2.專案為限量優惠售完為止

3.適用於累積Cosmos CLUB APP會員點數

4..天成飯店集團保留優惠變更、修改及最終解釋權利

訂房請洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688



2025台北燈節資訊

活動日期 :2025/2/2(日) 至2/16(日)

活動地點：西門、中華路一段、北門

官網：https://2025lanternfestival.travel.taipei/index.php/index

詳細內容以官方資訊為主

