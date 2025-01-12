「2025台北燈節」將於2月2日至16日於台北城熱鬧展開，這場匯聚藝術、文化與創意的年度盛事，每年都吸引無數遊客前來，感受流光溢彩的燈海奇觀。元宵節期間，台北燈節不僅成為一場視覺盛宴，更象徵著新春的歡樂與希望。為滿足燈節期間湧入的旅遊住宿需求，天成飯店集團特別推出「2025台北燈節限定優惠」，涵蓋旗下四間飯店，結合便利位置與親民價格，為遊客提供多樣化的住宿選擇，讓每位旅人都能盡享這場城市慶典的歡樂。
天成飯店集團旗下飯店各有特色，從交通便捷的核心地段到兼具文化與歷史風情的旅遊景點，每一間都為燈節旅客量身打造專屬體驗。位於台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，是交通便利的絕佳選擇。其精緻客房每晚3,329元起，溫馨家庭房每晚5,129元起，無論是親子旅遊還是好友出遊，都能滿足不同需求。旅客可輕鬆搭乘大眾運輸工具前往燈節展區，感受充滿藝術氣息的光影世界。
同樣位於熱鬧市中心的台北花園大酒店，以鄰近西門町和艋舺商圈的地理優勢脫穎而出，是觀賞中華路燈會展區的理想住宿地點。雅緻客房每晚4,409元起，親子房與家庭房則提供更多樣化的選擇，並貼心提供免費燈會接駁服務，讓旅程更加便捷。入住此地，旅客不僅能輕鬆漫步於西門町街頭，還可品味當地獨有的美食與夜市文化。
若是偏愛充滿藝文氣息的旅遊方式，天成文旅-華山町會是最佳選擇。飯店毗鄰華山1914文化創意產業園區，讓住宿體驗增添文化魅力。雙人房每晚2,429元起，四人房每晚3,689元起，平均每人每晚不到千元的價格，使其成為高性價比的住宿選擇。旅客可在華山町感受台北的創意氛圍，並輕鬆前往燈節展區，將旅行與文化完美結合。
此外，天成文旅-蜂巢以實惠的價格與便利的地理位置吸引自助旅客的目光。位於台北車站後站商圈的蜂巢，擁有精緻客房每晚2,249元起，豪華三人房每晚3,149元起，是探索台北大稻埕、迪化街等經典景點的理想住宿地點。白天可遊覽台北的歷史風情，夜晚漫步於燈光交錯的街道，感受節日的熱鬧氛圍。
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天成飯店集團「2025台北燈節限定優惠｣
活動日期：2024年2月2日至2月16日
活動優惠：透過官網訂房/電話預訂
台北天成大飯店
精緻客房含早每晚3,329元起，親子三人房含早每晚4,229元起，溫馨家庭房含早每晚5,129元起
另有套房供選擇，優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主
台北花園大酒店
雅緻客房含早每晚4,409元起，雅緻親子房含早每晚5,985元起，雅緻家庭房含早每晚7,109元起
另有套房供選擇，優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主
天成文旅-華山町
華山雙人房含早每晚2,429元起，華山三人房含早每晚3,149元起，華山四人房含早每晚3,689元起
優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主
天成文旅-蜂巢
精緻客房含早每晚2,249元起，豪華三人房含早每晚3,149元起
優惠房價依官網訂房頁面彈性房價為主
專案內容：
1.上述優惠房價為舒適客房住宿乙晚(依照房型人數提供早餐)
2.專案為限量優惠售完為止
3.適用於累積Cosmos CLUB APP會員點數
4..天成飯店集團保留優惠變更、修改及最終解釋權利
訂房請洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688
2025台北燈節資訊
活動日期 :2025/2/2(日) 至2/16(日)
活動地點：西門、中華路一段、北門
官網：https://2025lanternfestival.travel.taipei/index.php/index
詳細內容以官方資訊為主