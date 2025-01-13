過年禮盒，現在買還來得及！超欠吃蛋捲「青鳥旅行」這次推出以2025蛇年為靈感的春舞金燦春節禮盒，不只有超應景的蛇年吉祥設計包裝，內容更包含經典必吃蛋捲、以及2025新品「咖啡歐蕾蛋捲」以及「夾餡蝴蝶酥」系列，過年跟家人、跟朋友閨蜜在家吃下午茶剛剛好。



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▲▼青鳥旅行2025春舞金燦春節禮盒系列 過年禮盒 蛋捲禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



青鳥旅行2025春舞金燦春節禮盒系列

這次青鳥旅行特別針對春節禮盒，推出新品「咖啡歐蕾蛋捲」與「夾餡蝴蝶酥」，在本次春節禮盒內可以吃得到。新口味「咖啡歐蕾蛋」捲融合哥倫比亞中深焙咖啡顆粒與奶香，打造豐富層次，最適合下午茶開吃。另一款「夾餡蝴蝶酥」則有苦甜的「濃醇可可」口味、以及鹹香解膩的「香蒜起司」口味，一盒裡面通通吃得到。▲▼青鳥旅行2025春節禮盒 蛋捲新品 蝴蝶酥新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝青鳥旅行今年以2025蛇年為靈感，推出充滿生命力與祝福寓意的「春舞金燦」春節禮盒。設計靈感來自靈蛇曼妙舞姿，搭配象徵吉祥的紅色與富貴的金色包裝。本次禮盒系列共推出全蛋捲12入、16入、24入禮盒，以及蛋捲加蝴蝶酥16入、24入等選擇，不管是大家族一起分享，還是想自己在家獨享，各種需求通通滿足。▲▼青鳥旅行2025過年禮盒 灌餡蛋捲禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

開賣日期：即日起

販售通路：青鳥旅行全台門市與官網

禮盒選擇：

春舞金燦綜合蛋捲禮盒24入

售價：NT$1,080元

春舞金燦經典蛋捲禮盒16入

售價：NT$660

春舞金燦真巧蛋捲禮盒16入

售價：NT$780

春舞金燦經典蛋捲禮盒12入

售價：NT$480

春舞金燦真巧蛋捲禮盒12入

​​​​​​​售價：NT$580

春舞金燦精選禮盒24入（含蝴蝶酥）

​​​​​​​售價：NT$1,180

春舞金燦精選禮盒16入（含蝴蝶酥）

​​​​​​​售價：NT$780