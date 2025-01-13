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過年禮盒最欠吃推薦！青鳥旅行春節禮盒 咖啡蛋捲 蝴蝶酥一次吃爆。

過年 春節 2025禮盒 春節禮盒 more
2025-01-13 09:26:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：青鳥旅行
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

過年禮盒，現在買還來得及！超欠吃蛋捲「青鳥旅行」這次推出以2025蛇年為靈感的春舞金燦春節禮盒，不只有超應景的蛇年吉祥設計包裝，內容更包含經典必吃蛋捲、以及2025新品「咖啡歐蕾蛋捲」以及「夾餡蝴蝶酥」系列，過年跟家人、跟朋友閨蜜在家吃下午茶剛剛好。

推薦閱讀：春節禮盒臨時抱佛腳！信義區新光三越「春發禧市」禮盒快閃店9大推薦。

▲▼青鳥旅行2025春舞金燦春節禮盒系列 過年禮盒 蛋捲禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次青鳥旅行特別針對春節禮盒，推出新品「咖啡歐蕾蛋捲」與「夾餡蝴蝶酥」，在本次春節禮盒內可以吃得到。新口味「咖啡歐蕾蛋」捲融合哥倫比亞中深焙咖啡顆粒與奶香，打造豐富層次，最適合下午茶開吃。另一款「夾餡蝴蝶酥」則有苦甜的「濃醇可可」口味、以及鹹香解膩的「香蒜起司」口味，一盒裡面通通吃得到。

▲▼青鳥旅行2025春節禮盒 蛋捲新品 蝴蝶酥新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


青鳥旅行今年以2025蛇年為靈感，推出充滿生命力與祝福寓意的「春舞金燦」春節禮盒。設計靈感來自靈蛇曼妙舞姿，搭配象徵吉祥的紅色與富貴的金色包裝。本次禮盒系列共推出全蛋捲12入、16入、24入禮盒，以及蛋捲加蝴蝶酥16入、24入等選擇，不管是大家族一起分享，還是想自己在家獨享，各種需求通通滿足。

▲▼青鳥旅行2025過年禮盒 灌餡蛋捲禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

青鳥旅行2025春舞金燦春節禮盒系列

開賣日期：即日起
販售通路：青鳥旅行全台門市與官網
禮盒選擇：
春舞金燦綜合蛋捲禮盒24入
售價：NT$1,080元
春舞金燦經典蛋捲禮盒16入
售價：NT$660
春舞金燦真巧蛋捲禮盒16入
售價：NT$780
春舞金燦經典蛋捲禮盒12入
售價：NT$480
春舞金燦真巧蛋捲禮盒12入
​​​​​​​售價：NT$580
春舞金燦精選禮盒24入（含蝴蝶酥）
​​​​​​​售價：NT$1,180
春舞金燦精選禮盒16入（含蝴蝶酥）
​​​​​​​售價：NT$780

 

 

現在WalkerLand窩客島和「青鳥旅行」合作，要送你「青鳥旅行 春舞金燦精選禮盒16入」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

活動問題：

這次青鳥旅行2025春節禮盒，特別推出以蛇年為靈感的「春舞金燦」春節禮盒，融合設計與美味，成為新年送禮首選。

請問：青鳥旅行的2025春節禮盒，內含哪些新品甜點？
 

活動贈品：

◎ 青鳥旅行 春舞金燦精選禮盒16入 乙 組 共 2 名

活動時間：2025-01-13 00:00~2025-01-16 00:00

得獎公佈：2025-01-16 17:00 公佈於 窩客島個人主頁

注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
 

特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
https://www.walkerland.com.tw/member/manage/info

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留言
9 則留言
  • 蛋寶趴趴go
    蛋寶趴趴go
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 賴國辰
    賴國辰
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • Chinchih
    Chinchih
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 幽鬼 梓
    幽鬼 梓
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 妃靜
    妃靜
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • shanshan
    shanshan
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 嘎嘎
    嘎嘎
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • Aga不專業食記&攝影
    Aga不專業食記&攝影
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • 譚惠貞
    譚惠貞
    2025-01-13
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
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