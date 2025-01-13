過年禮盒，現在買還來得及！超欠吃蛋捲「青鳥旅行」這次推出以2025蛇年為靈感的春舞金燦春節禮盒，不只有超應景的蛇年吉祥設計包裝，內容更包含經典必吃蛋捲、以及2025新品「咖啡歐蕾蛋捲」以及「夾餡蝴蝶酥」系列，過年跟家人、跟朋友閨蜜在家吃下午茶剛剛好。
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▲▼青鳥旅行2025春舞金燦春節禮盒系列 過年禮盒 蛋捲禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
這次青鳥旅行特別針對春節禮盒，推出新品「咖啡歐蕾蛋捲」與「夾餡蝴蝶酥」，在本次春節禮盒內可以吃得到。新口味「咖啡歐蕾蛋」捲融合哥倫比亞中深焙咖啡顆粒與奶香，打造豐富層次，最適合下午茶開吃。另一款「夾餡蝴蝶酥」則有苦甜的「濃醇可可」口味、以及鹹香解膩的「香蒜起司」口味，一盒裡面通通吃得到。
▲▼青鳥旅行2025春節禮盒 蛋捲新品 蝴蝶酥新品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
青鳥旅行今年以2025蛇年為靈感，推出充滿生命力與祝福寓意的「春舞金燦」春節禮盒。設計靈感來自靈蛇曼妙舞姿，搭配象徵吉祥的紅色與富貴的金色包裝。本次禮盒系列共推出全蛋捲12入、16入、24入禮盒，以及蛋捲加蝴蝶酥16入、24入等選擇，不管是大家族一起分享，還是想自己在家獨享，各種需求通通滿足。
▲▼青鳥旅行2025過年禮盒 灌餡蛋捲禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
青鳥旅行2025春舞金燦春節禮盒系列
開賣日期：即日起
販售通路：青鳥旅行全台門市與官網
禮盒選擇：
春舞金燦綜合蛋捲禮盒24入
售價：NT$1,080元
春舞金燦經典蛋捲禮盒16入
售價：NT$660
春舞金燦真巧蛋捲禮盒16入
售價：NT$780
春舞金燦經典蛋捲禮盒12入
售價：NT$480
春舞金燦真巧蛋捲禮盒12入
售價：NT$580
春舞金燦精選禮盒24入（含蝴蝶酥）
售價：NT$1,180
春舞金燦精選禮盒16入（含蝴蝶酥）
售價：NT$780
現在WalkerLand窩客島和「青鳥旅行」合作，要送你「青鳥旅行 春舞金燦精選禮盒16入」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
活動問題：
這次青鳥旅行2025春節禮盒，特別推出以蛇年為靈感的「春舞金燦」春節禮盒，融合設計與美味，成為新年送禮首選。
請問：青鳥旅行的2025春節禮盒，內含哪些新品甜點？
活動贈品：
◎ 青鳥旅行 春舞金燦精選禮盒16入 乙 組 共 2 名
活動時間：2025-01-13 00:00~2025-01-16 00:00
得獎公佈：2025-01-16 17:00 公佈於 窩客島個人主頁
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(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
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