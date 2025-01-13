一杯288元24K金箔奶茶真的來了！超人氣手搖茶飲品牌UG再次挑戰手搖飲的天花板，於1/13推出限量開運新品「金箔雲頂」，以24K金箔的華麗設計為核心亮點，結合濃郁香甜的哈密瓜雲頂奶蓋與人氣商品三窨十五茉奶茶作為基底，用一杯288元打造手搖奢華生活新風潮。



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▲以24K金箔的華麗設計為核心亮點，結合濃郁香甜的哈密瓜雲頂奶蓋與人氣商品三窨十五茉奶茶作為基底，用一杯288元打造手搖奢華生活新風潮 / UG提供、WalkerLand窩客島整理



UG表示，開運新品「金箔雲頂」，在三窨十五茉奶茶及濃郁香甜的哈密瓜雲頂奶蓋上方，放上整片金箔覆蓋於奶蓋表面，這不只是象徵財富與尊榮，更為新年增添儀式感。同時，茉莉花茶香與濃郁奶香搭配胡桃脆粒，視覺味覺雙重饗宴。



▲開運新品「金箔雲頂」，在三窨十五茉奶茶及濃郁香甜的哈密瓜雲頂奶蓋上方 / UG提供、WalkerLand窩客島整理

此外，為迎接小龍年的到來，UG還特別推出「五刮五吉招財組」活動，滿足消費者對新年的期待與驚喜。活動期間內，凡購買一杯金箔雲頂，或單筆消費滿288元，即可獲贈福氣滿滿的五刮五吉招財組。這款福袋設計巧妙，內含開運「五吉招財卡」，讓消費者有機會一邊品嚐奢華茶飲，一邊試手氣贏大獎。首獎更提供88杯免費喝的超值驚喜，完美結合趣味與實用。同時，UG還攜手金曲獎得主「告五人」推出經典之作「哈密瓜雲頂奶蓋」的升級版，重新定義新年限定飲品的奢華標準。這款飲品曾於宜蘭熱賣，現在披上整片金箔外衣後重磅回歸，首次全台上市。濃郁的哈密瓜風味結合綿密奶蓋，再加上金箔的華麗點綴，讓每一口都充滿貴氣感，成為粉絲追捧的焦點。▲UG特別推出「五刮五吉招財組」活動 / UG提供、WalkerLand窩客島整理

UG金箔雲頂

價格：$288 (M)

活動：2025/1/13(一) ~ 2/5(三)

內容：凡購買一杯金箔雲頂(M)或是消費滿 $288以上就贈送五刮五吉招財組（含五刮五吉雙杯袋*1&五吉招財卡*1）

