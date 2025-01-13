用星巴克買一送一好好感謝自己！星巴克這週繼續推出買一送一優惠，以「給自己一個掌聲! 好友分享日」為主題，告訴大家歲末年終之際，不只要感謝親友同事，更要感謝一路以來最辛苦的自己，在春節放假前好好的放下腳步，喝杯星巴克感謝自己。



▲▼星巴克買一送一最新優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克買一送一

本週星巴克買一送一將於1/14、1/15登場，於當天早上11點至晚間20點期間限定，只要到門市購買任一杯大杯或以上的飲料，就可享有星巴克買一送一優惠，不只有最經典純粹的美式、那堤，再冷也要喝的星冰樂也在優惠清單中。就連最新登場的維也納奶香那堤、奶香抹茶那堤和奶香蜂蜜甜梨風味紅茶等也都有買一送一優惠，每人每次最多可買二送二，一次帶走四杯星巴克。推薦閱讀： 小七抹茶新品！韓國超商搶翻「延世抹茶生乳包」登台，二件79折吃。 ▲▼星巴克買一送一1/14、1/15快閃登場/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動日期：2025/1/14(二)-1/15(三)

活動但法：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

6.星巴克保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。