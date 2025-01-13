台北老爺的年菜，可以說是台北懂吃的老饕們必吃、必選的年菜生組合。今年2025，台北老爺酒店以精湛的餐飲技藝，推出匠心獨具的「金蛇春饗年菜套組」，為老饕帶來五星級的用餐享受。這套由明宮粵菜廳主廚團隊精心設計的年菜，共包含六道主菜、一道湯品和一道象徵吉祥的甜點，完美結合傳統粵菜的精髓與台灣在地食材，呈現獨特又不失經典的年節美味。現在於2025年1月17日前完成預訂，即可享早鳥優惠價15,888元，比原價17,918元更加划算，適合全家大小共聚一堂，品嚐美食與幸福。



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▲2025台北老爺年菜外帶！小家庭可以自由搭配選購，1/17前都是好時間 / 台北老爺提供、WalkerLand窩客島整理



2025台北老爺年菜套組的設計不僅展現了粵菜的細膩風味，也將台灣在地食材融入其中，讓消費者在享受美食的同時，也能體驗台灣農產的優質特性。開胃菜「五福錦繡大拼盤」是這套年菜的亮點之一，象徵著五福臨門的美好寓意。其組合包含嘉義烏魚子搭配冬季鮮甜白蘿蔔、醃漬放山雞、酒香浸泡的鮑魚、蔥香微麻的松阪豬，以及蔥和花椒調味的冰捲，五種冷盤色香味俱全，瞬間喚醒食慾。主菜部分更是精心挑選多道經典菜餚，例如以老母雞和金華火腿熬製湯底的「老爺一品花膠佛跳牆」，不僅湯頭濃郁鮮美，還加入海參與魚皮等富含膠原蛋白的頂級食材，讓人在品味美味的同時，也能滋補身體。



▲開胃菜「五福錦繡大拼盤」是這套年菜的亮點之一，象徵著五福臨門的美好寓意 / 台北老爺提供、WalkerLand窩客島整理

2025台北老爺年菜外帶 訂購需知

為了帶給台北老饕們更多驚喜，主廚還推出創意十足的「新加坡麥片海大蝦」，金黃酥脆的麥片搭配鮮甜的海大蝦，口感層次豐富；另有象徵年年有餘的「旺來龍虎慶有餘」，以及寓意長壽健康的「海參鮑魚長年菜」，每一道料理都蘊含著對來年美好生活的祝福。而壓軸登場的「秘製台塑牛小排」，則以慢火烹調呈現肉質鮮嫩與香氣四溢的極致享受，讓整桌年菜達到高潮。▲創意十足的「新加坡麥片海大蝦」，金黃酥脆的麥片搭配鮮甜的海大蝦，口感層次豐富 / 台北老爺提供、WalkerLand窩客島整理飯類與甜點部分，台北老爺酒店也一絲不苟。人氣料理「櫻花蝦臘味飯」，選用高品質長米，經過四小時浸泡後蒸煮至完美熟度，再加入蝦米、肝腸與臘腸丁等經爆香的豐富配料，拌上特製醬汁蒸煮入味，最後鋪上酥脆的東港櫻花蝦，香氣十足、滋味豐厚，成為餐桌上的一大亮點。甜點「福圓甜年糕」則象徵步步高升，細膩的口感與濃郁的甜味，為這套年菜畫下完美句點。▲人氣料理「櫻花蝦臘味飯」，選用高品質長米，經過四小時浸泡後蒸煮至完美熟度 / 台北老爺提供、WalkerLand窩客島整理針對現代小家庭的需求，台北老爺酒店同時提供多款單點年菜，讓消費者能自由搭配選購。菜色包括「干貝花膠燉全雞」、「松露蘿蔔糕」、「如意芋頭糕」，以及港式經典風味的「瑤柱臘味蘿蔔糕」等，還有極具特色的「明宮XO醬2入禮組」，作為伴手禮亦是佳選。此外，象徵團圓美好的「金鑽鹹水雞」，與來自大甲的香濃芋頭製成的「如意芋頭糕」，也為年節餐桌增添豐富選擇。▲以老母雞和金華火腿熬製湯底的「老爺一品花膠佛跳牆」，不僅湯頭濃郁鮮美，還加入海參與魚皮等富含膠原蛋白的頂級食材 / 台北老爺提供、WalkerLand窩客島整理

預訂期間：即日起至2025年1月17日。

提貨時間：2025年1月25日至1月31日，每日10:00至18:00。

除夕（2025年1月28日）特別安排提貨時間為10:00至16:00。

提貨地點：台北老爺酒店3樓明宮廳。

套組價格：原價：17,918元

早鳥優惠價：15,888元（僅限2025年1月17日前預訂）

聯絡方式

預訂專線：(02)2542-3299轉318、317（服務時間：每日10:00至21:30）