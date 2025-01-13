抹茶控最愛辻利茶舖又有新甜點了！想到抹茶就一定少不了辻利茶舖，不定期推出限定抹茶甜點、抹茶飲品，大大滿足抹茶控的甜點胃。這次，迎接草莓季到來，在門市祭出草莓抹茶大福、草莓抹茶拿鐵和草莓抹茶塔，酸甜新鮮草莓搭上微苦回甘的辻利抹茶， 是今年冬天最不能錯過的甜點。同時，也針對年節禮盒推出「辻利の味わい甜點禮盒」一次吃到6款抹茶與焙茶甜點。也在好市多推出全新「抹茶年輪禮盒」吃甜甜好過年。



▲▼抹茶甜點最新推薦 辻利茶舖草莓抹茶系列/ 辻利茶舖 提供、WalkerLand窩客島整理



辻利茶舖 春韻莓好抹茶系列

春韻莓好抹茶拿鐵 155元

春韻莓好抹茶大福 2入優惠價179元

春韻莓好抹茶塔 225元

套餐優惠：

拿鐵＋大福 225元

拿鐵＋塔 325元

週末飲品75折優惠（二杯中價低者折扣）



辻利の味わい甜點禮盒

售價：725元，預購價699元（官網獨家）



健司X辻利抹茶年輪禮盒

售價：499元，好市多獨家販售



健司X辻利抹茶沖泡飲

售價：399元，好市多獨家販售