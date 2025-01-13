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有草莓抹茶大福！辻利草莓抹茶季開賣，加碼搶好市多抹茶年輪。

辻利茶舖 抹茶 草莓 草莓大福 more
2025-01-13 11:28:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：辻利茶舖
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編輯 鄭雅之

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抹茶控最愛辻利茶舖又有新甜點了！想到抹茶就一定少不了辻利茶舖，不定期推出限定抹茶甜點、抹茶飲品，大大滿足抹茶控的甜點胃。這次，迎接草莓季到來，在門市祭出草莓抹茶大福、草莓抹茶拿鐵和草莓抹茶塔，酸甜新鮮草莓搭上微苦回甘的辻利抹茶， 是今年冬天最不能錯過的甜點。同時，也針對年節禮盒推出「辻利の味わい甜點禮盒」一次吃到6款抹茶與焙茶甜點。也在好市多推出全新「抹茶年輪禮盒」吃甜甜好過年。

▲▼抹茶甜點最新推薦 辻利茶舖草莓抹茶系列/ 辻利茶舖 提供、WalkerLand窩客島整理



辻利茶舖遠百A13門市獨家「春韻莓好抹茶系列」，有經典抹茶那堤中添加慢熬草莓果醬「春韻莓好抹茶拿鐵」，再加入草莓果肉增添口感，酸甜交織幸福感滿滿。甜點部分則是有包入整顆新鮮草莓的「春韻莓好抹茶大福」，搭配抹茶白豆沙餡甜而不膩口。初登場的「春韻莓好抹茶塔」在抹茶塔殼中擠入抹茶杏仁奶油、草莓果醬，上層再擠滿抹茶鮮奶油和新鮮草莓，每天限量供應，亦推出組合優惠讓抹茶控的下午茶療癒加倍。

▲▼辻利茶舖推草莓抹茶拿堤、大福和抹茶塔/ 辻利茶舖 提供、WalkerLand窩客島整理


迎接新春，辻利茶舖甜點工作室推出限量「辻利の味わい甜點禮盒」，以6款抹茶與焙茶甜點匠心演繹茶韻魅力。包括抹茶生巧克力塔、焙茶冰心大福等經典口味，將濃厚茶香與手工製作的細膩質感完美結合。禮盒外觀靈感源自日式傳統風呂敷，設計高雅且充滿節慶氛圍，是節日送禮的首選。預購於即日起開跑，2/6起出貨，甜點控絕不能錯過的限量珍藏。

▲▼辻利茶舖推抹茶、焙茶甜點禮盒/ 辻利茶舖 提供、WalkerLand窩客島整理


辻利茶舖攜手健司推出的「抹茶年輪禮盒」是年節送禮的高雅之選，每盒12入售價僅499元，嚴選日本宇治抹茶，帶來細膩層次與淡雅茶香。此外，還有抹茶控必備的「健司X辻利抹茶沖泡飲」，以100%日本進口抹茶粉製成，無論是熱飲還是冰飲都極為適合，售價399元，便利的手包設計更滿足多場景需求。這些限定商品皆在好市多獨家販售，數量有限，抹茶迷們趕緊搶購。

推薦閱讀：全家草莓大福回歸！整顆新鮮草莓大福 泡芙，21元優惠吃草莓甜點。

▲▼辻利茶舖好市多限定抹茶年輪蛋糕、抹茶沖泡飲/ 辻利茶舖 提供、WalkerLand窩客島整理




 

辻利茶舖 春韻莓好抹茶系列

春韻莓好抹茶拿鐵 155元
春韻莓好抹茶大福 2入優惠價179元
春韻莓好抹茶塔 225元
套餐優惠：
拿鐵＋大福 225元
拿鐵＋塔 325元
週末飲品75折優惠（二杯中價低者折扣）
 

辻利の味わい甜點禮盒

售價：725元，預購價699元（官網獨家）
 

健司X辻利抹茶年輪禮盒

售價：499元，好市多獨家販售
 

健司X辻利抹茶沖泡飲

售價：399元，好市多獨家販售

 

 

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 記者 蕭芷琳
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