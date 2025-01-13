日本 FLIPPER’S「美樂蒂草莓鬆餅」限定登場！為了慶祝「美樂蒂」迎接50週年，日本 FLIPPER’S 攜手三麗鷗人氣角色「大耳狗」與「美樂蒂」，於1/15起推出聯名活動。這次的合作不僅包含以角色為主題的鬆餅與飲品，還特別安排大耳狗化身期間限定店長，邀請粉絲一同參與這場甜蜜派對。



▲▼日本 FLIPPER’S「美樂蒂草莓鬆餅」限定登場！於1/15起推出聯名活動 / FLIPPER’S提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



日本 FLIPPER’S x 美樂蒂 50 週年

本次聯名活動將於FLIPPER’S日本門市展開，分別有下北澤店、自由之丘店、吉祥寺店、澀谷店、梅田東店。店內將提供2款聯名鬆餅與搭配飲品，亦有套餐可以選擇。活動期間內，凡點選聯名套餐，即可獲得獨家設計鑰匙圈，數量有限，送完為止。同時，加入FLIPPER’S官方LINE帳號，還能領取三麗鷗特別版貼紙。推薦閱讀： 壽司郎 x 大耳狗聯名登場！大耳狗壽司必收，日本限定登場。

▲日本 FLIPPER’S 與美樂蒂、大耳狗聯名，加入FLIPPER’S官方LINE帳號，還能領取三麗鷗特別版貼紙 / FLIPPER’S提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​草莓控可別錯過！以美樂蒂為主題的「奇蹟的鬆餅 美樂蒂」不僅採用豐滿香甜的當季草莓品種「栃愛香」，搭配自製草莓奶油、起司內餡與草莓果凍層，最後以心型蛋白霜點綴，展現可愛又優雅的層次感。同系列的草莓牛奶飲品「美樂蒂的草莓牛奶」則使用草莓果肉製作，並加入香草鮮奶油，甜而不膩的風味令人回味無窮。▲日本 FLIPPER’S x 美樂蒂 50 週年「推薦菜單」奇蹟的鬆餅 美樂蒂￥2,750、美樂蒂的草莓牛奶 ￥990 / FLIPPER’S提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​另一款以大耳狗為靈感的「奇蹟的鬆餅 大耳狗」，則是鬆餅搭配醃蘋果與肉桂碎屑；而配套飲品「大耳狗的香料奶茶」融合了六種香料與濃郁香草奶油，飲品上點綴著星星巧克力，宛如雲朵間閃爍的星光。如果粉絲們最近有到日本，可千萬別錯過。現在就趁著活動期間，不妨來FLIPPER’S品嘗這場屬於三麗鷗迷的甜蜜奇蹟吧。▲日本 FLIPPER’S x 美樂蒂 50 週年「推薦菜單」奇蹟的鬆餅 大耳狗￥2,750、大耳狗的香料奶茶￥990 / FLIPPER’S提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

販售時間：1/15-2/28

販售店舖：FLIPPER'S全店（下北澤店、自由之丘店、吉祥寺店、澀谷店、梅田東店）

販售品項：奇蹟的鬆餅 美樂蒂￥2,750、美樂蒂的草莓牛奶 ￥990、奇蹟的鬆餅 大耳狗￥2,750、大耳狗的香料奶茶￥990

活動資訊：期間內買再送聯名吊飾（共4款；數量有限、送完為止）期間加入官方LINE帳號，再送聯名貼紙。